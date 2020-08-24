Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що наразі Україна готова дати відсіч країні-агресору. Однак зауважив, що інше питання – наскільки це буде ефективно – це інше питання. Адже потрібно підготувати не тільки силові структури, а й увесь народ до готовності захищати незалежності України.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі Сергій Кривонос відзначив, що українська має чудовий досвід і підготовлених воїнів. Зокрема, понад 300 тисяч людей пройшли через вогонь АТО та Операції об’єднаних сил.

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Але за його словами, питання полягає в тому, що треба розглядати це значно ширше, ніж готовність тільки армії до відбиття агресії. Питання потрібно підіймати на рівні готовності народу до захисту своєї землі, свого суверенітету.

Генерал-майор зауважив, що за роки війни такі структури, як ЗСУ, Нацгвардія чи СБУ справді дуже змінились і отримали багато позитивного досвіду. Відтак стали набагато ефективнішими.

"Але всі ми забуваємо, що силові структури – це не є безпосередньо система національної безпеки. Ми чомусь забуваємо про військово-промисловий комплекс, про поставку в ці силові структури нового та ефективного озброєння", – пояснив він.

Заступник РНБО відзначив, що наразі війна України з Російською Федерацією потребує:

нових засобів розвідки;

засобів радіоелектронної боротьби;

засобів протиповітряної оборони;

ракетних військ й артилерії;

безпілотних літальних апаратів.

Це дуже важливо, тому що підготовлені люди повинні бути добре оснащені ефективною новою технікою. Адже війна танків і БТРів – це важливо, але війна сучасних технологій – значно важливіша,

– розповів Сергій Кривонос.

На його думку, ніколи російські ЗСУ не зможуть перемогти підготовлений український народ. І завдання полягає, що потрібно підготувати не тільки силові структури, а й увесь народ до готовності, до захисту незалежності України.

Про закон щодо територіальної оборони

20 травня, під час засідання Комітету національної безпеки, оборони та розвідки, було представлено проєкт закону "Про територіальну оборону України". За словами Сергія Кривоноса, цей законопроєкт наразі доопрацьовується.

Він припускає, що на початку вересня його буде максимально швидко винесено на розгляд і прийнято.

"Територіальна оборона вже існує. І в нас сформовані бригади й батальйони територіальної оборони, які підпорядковуються наразі командуванню сухопутних військ", – наголосив він.

Що таке територіальна оборона?

Територіальна оборона – це невід'ємна складова оборони держави, яка полягає в сукупності узгоджених дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, складових сил безпеки і сил оборони держави, громадських об’єднань.



Вона здійснюється в мирний час і в особливий період на всій території України або в окремих місцевостях для допомоги та захисту населення, забезпечення територіальної цілісності та недоторканності України. І є обов'язком кожного громадянина України захищати свою Вітчизну.

Генерал-майор пояснив, що цей законопроєкт має змінити підходи і систему підготовки територіальної оборони. В РНБО передбачають, що будь-який громадянин, незалежно від стану здоров'я, може бути членом територіальної оборони.

Доєднатися можуть громадяни віком від 16 і до 60+ років, якщо в людини є це бажання.

Тому найближчим часом це почне працювати. Як тільки Верховна Рада прийме цей закон, ми зможемо надалі працювати, відповідно цього,

– додав він.

За словами заступника секретаря РНБО, цей закон розкладає весь функціонал між громадянами України, закінчуючи президентом, і включаючи всі органи державного самоврядування, органи державної влади – хто і що робить для територіальної оборони.

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