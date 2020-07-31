Національний банк України прогнозує, що за підсумками 2020 року українська економіка знизиться на 6% ВВП, якщо порівнювати з минулим роком. Падіння економіки передовсім спровоковане світовою кризою, пов'язаною з пандемією коронавірусу й карантинами в більшості країнах.

Ще однією з причин падіння економіки є скорочення виробництва в сільському господарстві через пізній початок жнив, повідомляє Національний банк у своєму інфляційному звіті.

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Що цікаво, найгірше падіння спіткало країну в другому кварталі року – з квітня по червень. Тоді падіння економіки було на рівні аж 11% порівняно з 2019 роком. Відтак Нацбанк запевняє, що найгірший період вже позаду.

Центробанк додав, що з ослабленням карантину вже з травня почалося поступове відновлення як внутрішньої, так і світової економічної активності.

Відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Наприклад, сфери, які найбільше постраждали від карантинних обмежень, зокрема сфера послуг, торгівля й транспорт частково відновляться вже в ІІІ кварталі. Однак через низький попит вони ще тривалий час не повернуться до докризового рівня.

Натомість відновлення в експортних галузях, зокрема металургії, відбудеться разом зі зростанням світового попиту вже в наступному році. До слова, з 2021 року, за прогнозом, українська економіка знову почне зростати.



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