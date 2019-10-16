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      Наскільки зросла середня пенсія в Україні та скільки і де отримують найбільше

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      Середня пенсія в Україні зросла на 14 гривень – до 3019,62 гривні у місяць
      Середня пенсія в Україні зросла на 14 гривень – до 3019,62 гривні у місяць / 24 канал

      Станом на 1 жовтня 2019 року, розмір середньої пенсії в Україні становить 3019 гривень і 62 копійки. Такі самі показники практично були й торік.

      Як мовиться на офіційному сайті Пенсійного фонду України(ПФУ), у третьому кварталі 2019 року розмір середньої пенсії в Україні зріс на 14 гривень. Водночас пенсія за віком за липень-вересень 2019 року зросла лише на 7 гривень — до 3016,46 гривні за місяць.

      Важливо! В Україні поки не вводитимуть накопичувальну пенсійну систему: чому

      За даними ПФУ, найвищі пенсії в Україні отримують жителі:

      – Києва (4167 гривень у місяць);

      – Донеччини (3963 гривні)

      Натомість найменший розмір виплат отримують пенсіонери з Тернопільської області – 2323 гривні у місяць.

      Пенсії, області, пенсіонери, розмір пенсій, Україна
      Середній розмір пенсій у областях України 

      Здебільшого українські пенсіонери отримують пенсії розміром 1,5 тисяч – 2 тисячі гривень у місяць. Таких у Пенсійному фонді нарахували 4,77 мільйона осіб, і це – 42% від загальної чисельності пенсіонерів. Сьогодні в Україні понад 11,3 мільйона осіб отримують пенсії.

      Крім того, найвищі пенсії, розміром у понад 10 тисяч гривень, отримують 244,6 тисяч осіб або 2,1%. А найменший розмір пенсії, до 1,4 тисяч гривень, виплачують майже 74 тисячам українців.

      Пенсії, пенсіонери, розмір пенсій, Україна
      Який розмір пенсій є в Україні та скільки осіб їх отримуюють 

      Зауважимо, що у всіх вищезазначених випадках мовиться не лише про пенсії за віком, але й за інвалідністю, втратою годувальника тощо.

      Пенсії, пенсіонери, розмір пенсій, види пенсій, Україна
      Види пенсій в Україні та їхній розмір 

      Зверніть увагу! Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати​

      До слова, нещодпавно Пенсійний фонд України запустив свій мобільний додаток. За його допомогою українські пенсіонери отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пенсія Пенсійний фонд України Гроші Економіка України
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