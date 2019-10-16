Наскільки зросла середня пенсія в Україні та скільки і де отримують найбільше

Станом на 1 жовтня 2019 року, розмір середньої пенсії в Україні становить 3019 гривень і 62 копійки. Такі самі показники практично були й торік.

Як мовиться на офіційному сайті Пенсійного фонду України(ПФУ), у третьому кварталі 2019 року розмір середньої пенсії в Україні зріс на 14 гривень. Водночас пенсія за віком за липень-вересень 2019 року зросла лише на 7 гривень — до 3016,46 гривні за місяць.

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За даними ПФУ, найвищі пенсії в Україні отримують жителі:

– Києва (4167 гривень у місяць);

– Донеччини (3963 гривні)

Натомість найменший розмір виплат отримують пенсіонери з Тернопільської області – 2323 гривні у місяць.



Середній розмір пенсій у областях України

Здебільшого українські пенсіонери отримують пенсії розміром 1,5 тисяч – 2 тисячі гривень у місяць. Таких у Пенсійному фонді нарахували 4,77 мільйона осіб, і це – 42% від загальної чисельності пенсіонерів. Сьогодні в Україні понад 11,3 мільйона осіб отримують пенсії.

Крім того, найвищі пенсії, розміром у понад 10 тисяч гривень, отримують 244,6 тисяч осіб або 2,1%. А найменший розмір пенсії, до 1,4 тисяч гривень, виплачують майже 74 тисячам українців.



Який розмір пенсій є в Україні та скільки осіб їх отримуюють

Зауважимо, що у всіх вищезазначених випадках мовиться не лише про пенсії за віком, але й за інвалідністю, втратою годувальника тощо.



Види пенсій в Україні та їхній розмір

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До слова, нещодпавно Пенсійний фонд України запустив свій мобільний додаток. За його допомогою українські пенсіонери отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду.