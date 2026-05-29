Чи можливе вторгнення як у 2022 році: "Флеш" оцінив загрози з Білорусі

Наразі ознак підготовки наступу з території Білорусі немає. Втім, це не означає, що Росія відмовилася від використання території сусідньої країни в агресії проти України.

Чи можливе глобальне вторгнення з Білорусі, як це було у 2022 році, пояснив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Наскільки ймовірний новий наступ з Білорусі?

"Флеш" підтвердив, що на території Білорусі фіксується активність, яка в майбутньому "може становити загрозу для України або країн Європи". Водночас наразі немає ознак, які би свідчили про готовість до нападу "вже завтра".

За словами експерта, Україна має достатньо укріплень, військ на кордоні та сил, аби відбити можливу агресію.

"Флеш" вважає, що масштабне вторгнення, подібне до подій 2022 року, вже не повториться, адже війна змінилася. На його думку, колони техніки тепер не змогли б протриматися навіть кілька годин.

Також він зазначив, що можливе відкриття фронту з боку Білорусі могло б бути потрібне лише для того, щоб відтягнути частину українських сил на нову ділянку. Крім того, Росія може використовувати територію Білорусі як плацдарм для запуску ракет або дронів-камікадзе.

"Флеш" підкреслив: українська армія готова до різних сценаріїв розвитку подій.

Я щиро вірю, що народ і армія Білорусі бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати,

– наголосив "Флеш".

Загроза з Білорусі: що відомо

20 травня Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області. За його словами, загроза стосується насамперед Чернігівського та Київського напрямків.

Президент повідомив, що це питання обговорювали з військовими, розвідкою, СБУ та МЗС. Україна вже працює над посиленням захисту на півночі та вживає превентивних заходів.

До слова, ще всередині квітня Зеленський повідомив, що біля кордону з Україною Білорусь будує дороги й облаштовує артилерійські позиції. Президент тоді не виключив, що Росія може спробувати втягнути Мінськ у війну.

У Держприкордонслужбі заявили, що зараз Україна не фіксує скупчення російських військ біля кордону з Білоруссю. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко попередив, що Олександр Лукашенко в майбутньому може дозволити Росії перекинути свої сили на білоруські бази та військові об'єкти.

Нещодавно у Білорусі заявили, що за тиждень нібито зафіксували 116 випадків перетину кордону українськими дронами. Також Мінськ стверджує, що безпілотники буцімто намагалися атакувати прикордонну інфраструктуру.

В ISW зазначили, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення в Україну. Однак Росія може використати ці заяви як привід для ударів дронами з білоруської території. Аналітики наголосили, що запуск дронів із Білорусі дав би змогу Росії атакувати західні та північно-західні області України, а також трасу М-06 і ключові маршрути постачання допомоги з Польщі.