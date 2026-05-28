Не сценарій 2022 року: Коваленко пояснив, чи може повторитися наступ з Білорусі

Росії було б надзвичайно вигідно зіштовхнути між собою Білорусь та Україну. В Кремлі зацікавлені, аби там приєдналися до війни проти нашої держави.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що поки не варто говорити про повномасштабний наступ з боку Білорусі. В такому випадку росіяни будуть змушені накопичувати сили. І це можна буде завчасно виявити. Але є й інші загрози.

Що може статися на кордоні з Білоруссю?

За словами Коваленка, зараз варто відійти від сприйняття загроз, які були станом на 2022 рік. Без додаткової мобілізації та перекидання сил до Білорусі Росія не зможе повторно провести повномасштабний наступ. На підготовку такої атаки потрібно досить багато часу.

Що може бути з білоруського кордону? Дрони та ДРГ. Це вже локальна історія, яка призведе до руйнування білоруської інфраструктури нашими ударами. Ціна таких дій занадто висока,

– зауважив Коваленко.

Наразі Росія не змогла переконати Білорусь повноцінно приєднатися до війни проти України. Та якщо це відбудеться, відповідь Сил оборони буде більш ніж серйозною.

Зверніть увагу! Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді чітко заявив, що Україна битиме у відповідь, якщо Білорусь таки ризикне напасти. Сили оборони вже визначили перші 500 цілей в Білорусі, по яких полетять дрони в такому випадку.

Що говорив президент Зеленський про загрозу з Білорусі?

Упродовж останніх тижнів військово-політичне керівництво України наголошувало, що Росія розглядає варіант провести наступальні операції на півночі України. Президент Володимир Зеленський заявив, що є загроза наступу з боку Білорусі на Волинь, Рівненщину та Житомирщину. Також під загрозою і Чернігівська, і Київська області. Україна посилює там оборону.

За даними ЗМІ, Кремль розглядає кілька варіантів дій. Найбільш ймовірний сценарій – спроба створити "буферну зону" на Чернігівщині завглибшки у 10 – 20 кілометрів. Найменш реалістичний варіант – повторний наступ в бік Києва.