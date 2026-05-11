Лукашенко лякає заявами: військовий експерт сказав, чи можливе вторгнення з Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що на початку року він доручив перевірити здатність білоруського війська, адже йому цікаво, як буде діяти його армія у разі агресії проти Білорусі. Крім того, останнім часом з'являються повідомлення про активність білорусів біля українського кордону.

Однак це не дає підстави вважати, що Мінськ планує відкрити ще один фронт. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов зазначивши, що навіть росіяни на це не здатні.

Чи можливе вторгнення з Білорусі?

Військовий експерт пояснив, що у заяві Лукашенка мовиться про готовність білоруської армії до протистояння з армією будь-якої країни-агресорки.

Тут не мовиться, що білоруська армія може долучитись до бойових дій проти України на боці Росії. Треба чітко розуміти контекст і не створювати нагнітання, на це немає підстав,

– наголосив він.

Селезньов зазначив, що білоруси справді проводять певні приготування щодо інфраструктури. Зокрема, будують дороги в бік українського кордону і створюють майданчики для артилерії. Однак це лише приготування, які можна реалізувати набагато пізніше, ніж в середньостроковій перспективі.

Цікаво! Засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба зауважив, що на білоруському кордоні Україна постійно тримає 15 – 16 тисяч військовослужбовців. Крім того, з українського боку усі мости підірвані, а дороги заміновані.

Військовий експерт також пригадав про події, які передували російському вторгненню у лютому 2022 року. Напередодні кілька місяців поспіль росіяни затягували свою армію на територію Білорусь під проводом проведення спільних навчань. Щоб зараз таке повторити, Росії знадобиться кілька місяців.

Крім того, ворог чітко розуміє, що для того, щоб він мав можливість ефективно захоплювати наші північні території, йому потрібно угрупування військ у кількасот тисяч осіб. Зараз у росіян немає такої кількості ресурсів, щоб забезпечити створення ще одного угрупування на території Білорусі.

Загроза з боку Білорусі: що кажуть у ДПСУ?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі немає російських підрозділів, які могли б здійснити вторгнення. Там можуть перебувати хіба логістичні підрозділи, які залишилися на території Білорусі, або ж ті, які обслуговують літаки.

Водночас він зазначив, що для дестабілізації ситуації ворог може вдатись до провокацій. Крім того, у будь-який момент білоруси можуть надати росіянам свою логістику та полігони.