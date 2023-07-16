Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, свій наступ ми починаємо з контратаки малими тактичними групами.

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Як ЗСУ просуваються вперед

Світан зазначив, що загалом, враховуючи всі наявні сили та засоби у світі, є приблизно 2 стратегії ведення бою: сучасна, яка відбувається за участю авіації, й минулого тисячоліття – без авіації.

Він зауважив, що нам не дали західних літаків, тож, якщо рухатися вперед без попереднього опрацювання авіацією та прикриття згори – бойові машини просто горять.

За його словами, тепер ми перейшли на старий дідівський метод – окопних війн. Тобто, коли вперед на легкій броні йде піхота в режимі тактичного просочування, в режимі малих тактичних груп.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Світан пояснив, що найоптимальніший варіант – це групи в кількості 10 – 15 осіб. Наприклад, тактична група виходить на БМП Bradley виконувати бойове завдання. Якщо навіть втрачається машина – вона зберігає життя екіпажу та десанту.

Десант, наголосив військовий експерт, виконує завдання під прикриттям танка, важкої артилерії з тилу, а, можливо, частково авіації, коли є можливість прикрити нашу піхоту.

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Полковник запасу пояснив, що зараз не зупинка нашого наступу, а просто різниця у швидкості. Спершу спробували одним методом, а зараз уже в режимі окопних воєн.

Прогризаємо лінію оборони,

– наголосив Світан.

Тому, за його словами, все йде за планом без застосування авіації, який Генштаб розробив одразу. Тож наступ ми починаємо з контратаки малими тактичними групами.

Ситуація на фронті на Півдні / Скриншот Deep State

Він додав, що якщо ж комусь хочеться, щоб усе було швидше, то нам потрібні літаки, ракети ATACMS у достатній кількості, щоб проріджувати ворога, зменшувати щільність його військ, а далі вже рухатися.

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