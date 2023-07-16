Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 липня повідомила, що ситуація на Сході дещо загострилась. За її інформацією, росіяни два дні поспіль активно наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині.
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Окупанти наступають на трьох напрямках
На Куп'янському напрямку, як розповіла Маляр, українські сили в обороні.
Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу,
– уточнила заступниця Олексія Резнікова.
Новоселівське на карті бойових дій
Також війська агресора продовжують наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень,
– повідомила Маляр.
Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку
Заступниця міністра оборони розповіла, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово рухаються вперед. У самому Бахмуті тривають обопільні обстріли.
На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. У самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас,
– розповіла Маляр.
У ЗСУ заявили про успіхи на Бердянському напрямку
- Українські військові просунулися на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що наші військові відтіснили ворога на значну відстань.
- За його словами, на Бердянському напрямку українські воїни мають просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр. Водночас на Мелітопольському напрямку положення без змін.
- На Півдні, де лінія фронту проходить руслом річки Дніпро, продовжується контрбатарейна боротьба. Наші воїни знищують потенціал ворога.
- Водночас у Нацгвардії повідомили, що українські військові готується до наступу на Херсонському напрямку. Так, наші військові ведуть розвідку та знищують окупантів у тилах.