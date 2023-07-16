Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 липня повідомила, що ситуація на Сході дещо загострилась. За її інформацією, росіяни два дні поспіль активно наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині.

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Окупанти наступають на трьох напрямках

На Куп'янському напрямку, як розповіла Маляр, українські сили в обороні.

Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу,

– уточнила заступниця Олексія Резнікова.

Зверніть увагу. У Генштабі ЗСУ інформували, що на Куп'янському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.

Новоселівське на карті бойових дій

Також війська агресора продовжують наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень,

– повідомила Маляр.

Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони розповіла, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово рухаються вперед. У самому Бахмуті тривають обопільні обстріли.

На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. У самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас,

– розповіла Маляр.

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