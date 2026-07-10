"Втратили половину напрямків": Сирський заявив про провал масштабного наступу Росії

Олександр Сирський заявив, що російська армія не змогла досягти жодної зі своїх цілей під час масштабного наступу у 2026 році. За його словами, темпи просування окупантів суттєво знизилися, а Сили оборони зберігають оперативну ініціативу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про провал російського наступу на українські території?

Сирський підбив підсумки першого півріччя 2026 року та заявив, що Росії не вдалося реалізувати запланований масштабний наступ на українському фронті. За словами Сирського, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці, російська армія не досягла жодної з поставлених цілей. Якщо раніше окупанти активно наступали на 13 оперативних напрямках, то зараз таких напрямків залишилося максимум 6 – 7.

Головнокомандувач зазначив, що Сили оборони України не лише продовжують оборонну операцію, а й проводять активні бойові дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій російських військ становить приблизно 40 до 60, тоді як темпи просування окупантів скоротилися більш ніж удвічі.

Олександр Сирський також повідомив, що середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових. За його словами, це свідчить про ефективність української стратегії виснаження противника. Він додав, що за темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету, а також зберігається тенденція до збільшення площ територій, які звільняють українські військові, порівняно з ділянками, де вдається просунутися росіянам.

Крім того, Сирський навів результати ударів по тилових об'єктах ворога. За перші шість місяців 2026 року українські засоби Deep Strike уразили 697 цілей на території Росії, завдавши противнику прямих і непрямих економічних збитків щонайменше на 6,1 мільярда доларів. За цей же період у межах кампанії Middle Strike було уражено 7 028 об'єктів противника. Також артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1 140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1 100, а підрозділи підтримки – близько 1 400 ударів.

Водночас Олександр Сирський наголосив, що говорити про перелом у війні поки що зарано. За його словами, Росія не відмовилася від своїх планів повністю окупувати Луганську та Донецьку області, а також намагається розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Крім того, окупанти прагнуть створити та збільшити так звану буферну зону на півночі України, одночасно посилюючи ракетно-дронові атаки, удари керованими авіабомбами та терор мирного населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч російських військових. Під час виступу на саміті НАТО в Анкарі він повідомив, що у червні було ліквідовано майже 28 тисяч окупантів.