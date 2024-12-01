Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 42 окрему механізовану бригаду. Українські військові завдали значних втрат ворогу.

Читайте також Найважчий місяць для ворога: у листопаді армія Росії зазнала рекордних втрат

Ліквідація росіян на Харківщині

На Харківщині 1 грудня розпочалися масштабні бойові дії в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади.

За інформацією військових, внаслідок успішних дій оборони вдалося завдати ворогу значних втрат.

Мінімально підтверджені втрати окупантів складають:

13 ліквідованих військових;

27 поранених;

2 танки Т-62 знищені;

2 танки Т-62 пошкоджені;

2 БМП-3 знищені;

1 БТР пошкоджений.

До слова, напередодні Нацгвардія України також відбила масований штурм росіян у Харківській області, знищивши 3 БМП та 45 окупантів. Тоді українським військовим 1 грудня вдалося завчасно виявити колону та завдали вогневого ураження артилерією та ударними дронами.