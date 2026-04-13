Використала для цього перемир'я: Світан розкрив, що може готувати Росія найближчим часом

Росіяни використовують затишшя для перекидання техніки з оперативних тилів ближче до фронту. До 9 травня Путіну потрібен політичний результат, і найближчим часом можливі російські марш-кидки, тому для утримання лінії зіткнення потрібно більше військ.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що до кінця квітня, коли розпуститься зелень, росіяни почнуть масштабні наземні операції по всій лінії бойового зіткнення.

Що готують росіяни на фронті?

Не треба бути Кассандрою, щоб здогадатися, що росіяни використають перемир’я для перекидання техніки. Якщо їх не б’ють під час пересування, вони це зроблять. Раніше деякі наші засоби ураження утримували їх на відстані, і вони боялися наближатися. Тепер за півтора дня вони почали перекидати техніку на кількох напрямках,

– пояснив Світан.

На думку експерта, найближчим часом можливі прориви. У росіян є кілька полків десантних бригад морської піхоти, готових до марш-кидків. Також вони підтягли десантну техніку, що плаває, ближче до лінії фронту.

До появи зелені росіяни можуть організувати марш-кидки – десантні операції в один кінець, як минулого року біля Добропілля та Куп’янська. Це військово-політичні авантюри, які дають політичний ефект для керівництва, навіть якщо не перспективні з військової позиції.

"Російські десантні полки та морська піхота розміщені на лівому березі Дніпра, на Запорізькому та Донецькому напрямках. Вони можуть організувати марш-кидок на правий берег й захопити тактичний плацдарм, як ми свого часу робили це в Кринках. Техніка може перетнути річку та зачепитися на правому березі. За 3 – 4 місяці Україна їх скине, але на короткій перспективі вони можуть виконати завдання", – сказав Світан.

Де найбільше будуть тиснути російські війська?

Також можливий марш-кидок у напрямку Запоріжжя з боку Степногірська. Росіяни спробують проникнути й в саме Запоріжжя. Водночас вони спробують обіграти ситуацію біля Гуляйполя, де зібране їхнє найсильніше угрупування.

Українська контратака відтермінувала російський наступ, але не знищила його. За словами експерта, росіяни перегрупуються, а півтора дня Великоднього перемир’я дали їм час на підготовку. Біля Покровська їхнє основне завдання – вийти на Добропілля. Вони можуть рушити в цьому напрямку з позицій поблизу Родинського.

На Слов’янському напрямку росіяни можуть спробувати виконати завдання біля Костянтинівки, Дружківки, Райгородку та південно-західних й східних напрямків міста.

Скоро росіяни поповзуть по всій лінії фронту під прикриттям зелені. Тому потрібна буде достатня кількість військ. Зараз не вистачає 100 – 150 тисяч людей для утримання фронту. Якщо будуть люди, ми втримаємо оборону, поки будемо знищувати їхню логістику,

– сказав Світан.

