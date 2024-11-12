Про це 24 Каналу сказав OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко. Він пояснив, звідки Росія бере ресурси для боїв високої інтенсивності.

Варте уваги Росія переміщує підготовлені штурмові групи до фронту на Запоріжжі, – Сили оборони Півдня

Нова тактика Росії

За прогнозами українського командування та експертів, до цього часу окупанти вже мали б вичерпати свої ресурси. OSINT-аналітик зазначив, що нині окупаційна армія виснажена, але Кремлю вдалося знайти нову тактику для залучення особового складу до штурмів.

Країна-агресор збирає сили та нові угруповання усіма можливими шляхами. Навіть з тих родів військ, які взагалі не повинні брати участь у штурмах,

– мовив Кононученко.

Наприклад, буквально кілька тижнів тому росіяни розповсюдили інформацію про те, що формують штурмові підрозділи для атак на Донеччині з підрозділів ракетних військ стратегічного призначення. Фактично тих, хто має керувати ядерною зброєю. Крім цього, Росія залучає північнокорейських військових в Курській області, аби уникнути перекидання сил з України.

Зверніть увагу! З'явилася інформація, що російські генерали наполягають, щоб Владімір Путін оголосив нову хвилю мобілізації.

Росіяни всіляко намагаються дотиснути на усіх напрямках, де зараз наступають. Ворог збирає максимум сил, щоб мати змогу підтримувати цей темп, проте така тактика не може працювати вічно.

Окупанти не зможуть довго знаходити резервні частини й буквально звідусіль згрібати людей. Рано чи пізно цей ресурс закінчиться. Цілком ймовірно, що так вони робитимуть до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа,

– додав OSINT-аналітик.

До слова, Владімір Путін міг дати наказ витіснити ЗСУ з Курської області Росії до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.