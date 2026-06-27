Росія наступає на відразу кількох напрямках, але успіхи – в України: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступальні дії на відразу кількох напрямках фронту, проте на більшості з них не змогли досягти підтвердженого просування. Водночас українські військові подекуди мають певні успіхи.

Про це свідчить звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відбувалося на фронті?

Сумська область. 25 – 26 червня російські війська продовжували наступальні дії на півночі області, однак підтвердженого просування не досягли. Крім того, окупанти завдали удару по автомобілю швидкої допомоги.

25 – 26 червня російські війська продовжували наступальні дії на півночі області, однак підтвердженого просування не досягли. Крім того, окупанти завдали удару по автомобілю швидкої допомоги. Харківська область. На півночі та північному сході від Харкова, а також у районі Куп'янська та Борової російські війська продовжували наступальні операції, проте без підтвердженого просування. Водночас окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Вовчанська.

На півночі та північному сході від Харкова, а також у районі Куп'янська та Борової російські війська продовжували наступальні операції, проте без підтвердженого просування. Водночас окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Вовчанська. Донецька область. Російські війська, імовірно, нещодавно просунулися або закріпили свої позиції у напрямку Слов'янська. Водночас у районах Костянтинівки, Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівки окупанти продовжували штурмові дії, однак підтверджених успіхів не досягли. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках просуванню противника завадили контратаки українських військ.

Російські війська, імовірно, нещодавно просунулися або закріпили свої позиції у напрямку Слов'янська. Водночас у районах Костянтинівки, Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівки окупанти продовжували штурмові дії, однак підтверджених успіхів не досягли. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках просуванню противника завадили контратаки українських військ. Запорізька область. Українські сили нещодавно просунулися на заході області та продовжують перекривати російські логістичні маршрути на тимчасово окупованій території регіону.

Українські сили нещодавно просунулися на заході області та продовжують перекривати російські логістичні маршрути на тимчасово окупованій території регіону. Херсонська область. Станом на 26 червня ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наступальні дії на цьому напрямку.

Що відбувається на лінії зіткнення / Карти фронту від ISW

Про що повідомляли раніше?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у нещодавньому інтерв'ю назвав загальну чисельність наступального угруповання Росії на території України. За його словами, наразі це значення становить орієнтовно 721 300 осіб.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш казав, що насамперед окупанти продовжують тиснути на Донбасі, зосереджуючись на Покровському, Слов'янському, Костянтинівському, Добропільському, та Лиманському напрямках.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що найважчі бої тривають у районі Костянтинівки, також напруженою залишається ситуація на Харківському напрямку, де ворог намагається створити умови для нових атак.