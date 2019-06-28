Наступниця Меркель Крамп-Карренбауер раптово змінила позицію щодо Росії

У Росії не влада, а режим, і санкціям проти цієї країни немає альтернативи – таку позицію висловила глава німецької провідної партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер (вона замінила на цій посаді Ангелу Меркель у 2018 році).

Санкції проти Росії – єдиний варіант

Попри критику антиросійських санкцій з боку німецького бізнесу, що вимагає послаблення обмежувальних заходів, голова німецьких консерваторів Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила за їх збереження в повному обсязі. Відбулося це на зустрічі з німецькими підприємцями у п'ятницю, 28 червня, пише видання Deutsche Welle.

Важливо: Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

Голова німецької провідної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз) Крамп-Карренбауер, що замінила на цій посаді Меркель у 2018 році, несподівано висловилася на підтримку санкцій – попри те, що раніше говорила і на підтримку "Північного потоку-2" і про те, що Німеччина та Росія мали і матимуть добрі економічні стосунки.

Я знаю, що економічні санкції тяжкі для багатьох компаній. Але, чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи. Окрім того, що ми знизуємо плечима і кажемо: ну що ж, тоді так і буде,

– пояснила політикиня.



Аннеґрет Крамп-Карренбауер, лідер консерваторів Німеччини / Фото ХДС

У Росії не влада, а режим

Крамп-Карренбауер заявила, що через анексію Криму та агресією на Донбасі Росія порушила міжнародне право. А отже, ЄС не міг це зустріти бездіяльністю. До того ж, голова ХДС різко розкритикувала дії Росії та назвала владу цієї держави "режимом".

Я відчуваю певну стриманість стосовно країни і перш за все щодо режиму, який усіма силами намагається дестабілізувати політичну систему в Європі і тут, у Німеччині, використовуючи цифрові технології, поширюючи фейкові новини, які раніше ми називали пропагандою,

– наголосила Крамп-Карренбауер.

Коротко про санкції ЄС проти Росії: що відомо?Уперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу обмеження постійно продовжували через небажання Москви повертати окупований півострів.



Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і на окупованих територіях Донбасу потрапили під санкції ЄС.



Економічні санкції ЄС – це:



– обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для 3 великих російських енергетичних компаній і 3 оборонних компаній;

– заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

– заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;

– обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.



Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.