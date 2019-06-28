22:37
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Наступниця Меркель Крамп-Карренбауер раптово змінила позицію щодо Росії

      13883 Читать новость на русском
      Аннегрет Крамп-Карренбауер замінила Ангелу Меркель на чолі партії ХДС
      Аннегрет Крамп-Карренбауер замінила Ангелу Меркель на чолі партії ХДС / EPA-EFE

      У Росії не влада, а режим, і санкціям проти цієї країни немає альтернативи – таку позицію висловила глава німецької провідної партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер (вона замінила на цій посаді Ангелу Меркель у 2018 році).

      Санкції проти Росії – єдиний варіант

      Попри критику антиросійських санкцій з боку німецького бізнесу, що вимагає послаблення обмежувальних заходів, голова німецьких консерваторів Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила за їх збереження в повному обсязі. Відбулося це на зустрічі з німецькими підприємцями у п'ятницю, 28 червня, пише видання Deutsche Welle.

      Важливо: Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

      Голова німецької провідної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз) Крамп-Карренбауер, що замінила на цій посаді Меркель у 2018 році, несподівано висловилася на підтримку санкцій – попри те, що раніше говорила і на підтримку "Північного потоку-2" і про те, що Німеччина та Росія мали і матимуть добрі економічні стосунки.

      Я знаю, що економічні санкції тяжкі для багатьох компаній. Але, чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи. Окрім того, що ми знизуємо плечима і кажемо: ну що ж, тоді так і буде,
      – пояснила політикиня. 

      ХДС
      Аннеґрет Крамп-Карренбауер, лідер консерваторів Німеччини / Фото ХДС

      У Росії не влада, а режим

      Крамп-Карренбауер заявила, що через анексію Криму та агресією на Донбасі Росія порушила міжнародне право. А отже, ЄС не міг це зустріти бездіяльністю. До того ж, голова ХДС різко розкритикувала дії Росії та назвала владу цієї держави "режимом".

      Я відчуваю певну стриманість стосовно країни і перш за все щодо режиму, який усіма силами намагається дестабілізувати політичну систему в Європі і тут, у Німеччині, використовуючи цифрові технології, поширюючи фейкові новини, які раніше ми називали пропагандою,
      – наголосила Крамп-Карренбауер.

      Коротко про санкції ЄС проти Росії: що відомо?Уперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу обмеження постійно продовжували через небажання Москви повертати окупований півострів.

      Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і на окупованих територіях Донбасу потрапили під санкції ЄС.

      Економічні санкції ЄС – це:

      – обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для 3 великих російських енергетичних компаній і 3 оборонних компаній;
      – заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);
      – заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;
      – обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

      Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

      blog_ava
      В "Слузі народу" прокоментували критику Зеленського на адресу Клімкіна
      сьогодні
      5126
      Теги: Новини Росії Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      сьогодні , 22:12 Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      439
      Должности, власть и деньги благодаря... войне
      сьогодні , 22:01 Должности, власть и деньги благодаря... войне
      Ольга Черненко 243
      Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      сьогодні , 19:01 Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      Книги для гурманів 245
      З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      сьогодні , 17:29 З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      2279
      Що таке щастя та як воно утворюється
      сьогодні , 16:30 Що таке щастя та як воно утворюється
      Юлія Девда 288
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук