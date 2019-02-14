Проект не можна повернути назад, – наступниця Меркель про будівництво "Північного потоку-2"

Голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка змінила на посаді Ангелу Меркель, висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій.

Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн, пише DW.

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"Північний потік-2" для мене, як і для інших, звичайно, не той проект, що я підтримую всім серцем. Однак основоположні рішення вже прийнято, проект не можна повернути назад", – прокоментувала очільниця ХДС.

Також вона вважає недоречними погрози Сполучених Штатів щодо санкцій через будівництво потоку.

Погрози санкціями – не найкращий спосіб спілкування між друзями і партнерами. США переслідують власні економічні інтереси, що цілком законно,

– додала Крамп-Карренбауер.

Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо "Північного потоку-2" буде приймати Берлін, це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини. Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви. Вони мають забезпечити застосування принципу енергетичного законодавства до всіх газопроводів до та з третіх країн.

Цей принцип передбачає:

Доступ третіх сторін; Регулювання тарифів; Розділення власності; Прозорість.

Газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини. Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди, укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.