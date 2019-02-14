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      Проект не можна повернути назад, – наступниця Меркель про будівництво "Північного потоку-2"

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер
      Аннегрет Крамп-Карренбауер / Getty Images

      Голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка змінила на посаді Ангелу Меркель, висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій.

      Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн, пише DW.

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      "Північний потік-2" для мене, як і для інших, звичайно, не той проект, що я підтримую всім серцем. Однак основоположні рішення вже прийнято, проект не можна повернути назад", – прокоментувала очільниця ХДС.

      Також вона вважає недоречними погрози Сполучених Штатів щодо санкцій через будівництво потоку.

      Погрози санкціями – не найкращий спосіб спілкування між друзями і партнерами. США переслідують власні економічні інтереси, що цілком законно,
      – додала Крамп-Карренбауер.

      Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо "Північного потоку-2" буде приймати Берлін, це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини. Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви. Вони мають забезпечити застосування принципу енергетичного законодавства до всіх газопроводів до та з третіх країн. 

      Цей принцип передбачає:

      1. Доступ третіх сторін;
      2. Регулювання тарифів;
      3. Розділення власності;
      4. Прозорість.

      Газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини. Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди, укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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