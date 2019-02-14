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      Проект нельзя повернуть назад, – преемница Меркель о строительстве "Северного потока-2"

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер
      Аннегрет Крамп-Карренбауер / Getty Images

      Глава Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, которая сменила на посту Ангелу Меркель, выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций.

      Крамп-Карренбауер заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран, пишет DW.

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      "Северный поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающее решение уже принято, проект нельзя вернуть назад", – прокомментировала глава ХДС.

      Также она считает неуместными угрозы Соединенных Штатов относительно санкций за строительство потока.

      Угрозы санкциями – не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно,
      – добавила Крамп-Карренбауэр.

      Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок в газовую директиву ЕС. Согласно им, все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Берлин, это не касается только той части, которая пролегает в территориальных водах Германии. Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы. Они должны обеспечить применение принципа энергетического законодательства ко всем газопроводам в и из третьих стран.

      Этот принцип предусматривает:

      1. Доступ третьих сторон;
      2. Регулирования тарифов;
      3. Разделение собственности;
      4. Прозрачность.

      Газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2", которая будет проходить в территориальных водах Германии. Части газопровода за пределами вод Германии будут подчиняться правилам межгосударственного соглашения, заключенного Берлином и Москвой. Теоретически же весь газопровод должен был подчиняться правилам ЕС, однако государства-члены были вынуждены согласиться на французско-немецкую поправку.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Северный поток-2 Новости России
      Источник: 24 Канал
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