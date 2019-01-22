Наступного року громадський транспорт Люксембурга стане безкоштовним

З 1 березня 2020 року у Люксембурзі можна буде безкоштовно їздити автобусами, трамваями та залізницею (за винятком вагонів першого класу).

Про це повідомило видання DW з посиланням на заяву міністра з громадських робіт Люксембургу Франсуа Бауша.

Читайте також: В якій європейській столиці найщасливіші люди: опубліковано рейтинг

Міністр зазначив, що можливість купити квитки на поїзди залишиться, оскільки в сусідніх країнах проїзд залишається платним. За словами Бауша, ця ініціатива є перш за все соціальною.

Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори із залізничними компаніями сусідніх країн,

– заявив міністр.

Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безкоштовним проїздом у громадському транспорті.

Влітку 2018 року Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни. Таким чином влада країни хоче внести вклад в захист навколишнього середовища. Зокрема, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знизять частоту використання автомобілів громадянами країни.

Влада Люксембурга також сподівається, що безкоштовний проїзд в громадському транспорті дозволить розвантажити автомобільні дороги. Щодня близько 200 тисяч людей з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Наразі держава субсидує громадський транспорт на 90 відсотків, витрачаючи на це 491 мільйон євро на рік.