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      Наступного року громадський транспорт Люксембурга стане безкоштовним

      79 Читать новость на русском
      Громадський транспорт Люксембурга стане повністю безкоштовним
      Громадський транспорт Люксембурга стане повністю безкоштовним / cityshopping

      З 1 березня 2020 року у Люксембурзі можна буде безкоштовно їздити автобусами, трамваями та залізницею (за винятком вагонів першого класу).

      Про це повідомило видання DW з посиланням на заяву міністра з громадських робіт Люксембургу Франсуа Бауша.

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      Міністр зазначив, що можливість купити квитки на поїзди залишиться, оскільки в сусідніх країнах проїзд залишається платним. За словами Бауша, ця ініціатива є перш за все соціальною.

      Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори із залізничними компаніями сусідніх країн,
      – заявив міністр.

      Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безкоштовним проїздом у громадському транспорті.

      Влітку 2018 року Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни. Таким чином влада країни хоче внести вклад в захист навколишнього середовища. Зокрема, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знизять частоту використання автомобілів громадянами країни.

      Влада Люксембурга також сподівається, що безкоштовний проїзд в громадському транспорті дозволить розвантажити автомобільні дороги. Щодня близько 200 тисяч людей з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

      Наразі держава субсидує громадський транспорт на 90 відсотків, витрачаючи на це 491 мільйон євро на рік.

      Теги: Люксембург Транспорт Європа
      Джерело: 24 Канал
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