У кого були найкращі літні канікули

Літо завершилося і депутати, ніби діти в школу, повернулися до Верховної Ради після літніх канікул. Але не треба депутатам заздрити, бо, на відміну від школярів, їхні канікули тривали всього-на-всього нещасні 43 дні – від 20 липня до 7 вересня із двома невеликими засіданнями на День прапора та День незалежності.

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І це ще у кожного нардепа є щорічна відпустка. Ну, але ми ж тут не заздрити зібралися, правда? Навпаки, добре, що нардепи відпочили – тепер вони з новими силами зможуть "зробити їх разом".

На мою думку, переможцем в номінації найгірші літні канікули є Олександр Трухін з фракції "Слуга народу". 23 серпня нардеп потрапив у ДТП на Бориспільській трасі. Прикра історія, бо автомобільні аварії в Україні – це просто національна біда.

Ви могли цього не знати, але ситуація справді жахлива – кожного дня в ДТП у 2020 році в Україні гинуло 9 осіб. Так, кожного дня. Це три з половиною тисячі загиблих за весь рік. Будьте уважні та бережіть себе в дорозі.

Але найдивніше те, що магічним чином в інтернеті почали пропадати новини, про те, що на місці ДТП був депутат Олександр Трухін. Десь в новині просто зникала згадка про нього, а десь – і сама новина. Ось тут є гарне розслідування від, де можна глянути детальний перелік медіа.

Так, ви правильно прочитали – у 2021 році досі є люди, котрі вірять, що інтернет – то як зошити в початковій школі – якщо написав десь неправильно слово, то можна взяти бритву і просто зішкрябати помилку.

Я не знаю, чи пан Трухін винен у ДТП – хай про це нам скажуть слідчі. Проте, я не можу зрозуміти ні його позицію, ні позицію партії "Слуга народу". Не можу зрозуміти, бо ніякої позиції ніхто і не опублікував. Всі відверто морозилися, а голова партії Олександр Корнієнко взагалі наприкінці серпня сказав, що не знає, де Олександр Трухін і зв'язку з ним нема.

І мене це трошки насторожує, бо якщо такою є реакція на ДТП, то як буде діяти команда президента і сам Володимир Зеленський у гірших випадках?

Приз глядацьких симпатій в номінації найгірші літні канікули отримує Віктор Медведчук з фракції ОПЗЖ. 2 вересня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт майже до кінця жовтня. Маленький бонус – скоріш за все, зарплату за ці місяці він теж не отримає.

Я розумію, що для нього це, може, і невеликі гроші, але знаєте – мінус копієчка тут, мінус копієчка там…

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У номінації найкращі літні канікули, без сумніву, перемагає народний депутат Жан Беленюк з фракції "Слуга народу". Пан Беленюк на літніх канікулах злітав у Японію, виграв там олімпійське золото, станцював гопак і підірвав соцмережі своїх колег по Раді.

Великий герб – великі проблеми в майбутньому

Давайте ще трішки про те, що наголосувала Рада від моменту, коли ми з вами бачилися востаннє. Почну одразу з поганого. 24 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала проєкт Великого герба України.

Я, мабуть, вас цим вже міг замахати, але це наше з ваме майбутнє вирішується зараз. Ось відео про те, чому це поганий проєкт:

Ось перелік народних депутатів, котрі голосували “за”. Візьміть собі на вибір 5 – 10 депутатів і напишіть їм, що вам не подобається проєкт великого герба. Інакше нам до смерті з цим жити.

Індустріальні парки та халявна електрика

Але чомусь є і гарні новини. Верховна Рада прийняла закон про індустріальні парки і про підтримку їхнього створення.

Тому, якщо ви захочете створити індустріальний парк і розмістити в ньому, наприклад, фінансові, рекламні чи маркетингові установи, освітні заклади, наукові парки, акселератори, інноваційні лабораторії, зали для конференцій, пожежні частини чи складські приміщення

То знайте, що місцева та державна влада вас у цьому підтримають. Наприклад, безкоштовно проведуть вам світло, газ, воду та збудують дорогу.

Закон покликаний допомогти бізнесу та інвесторам. І я щиро сподіваюся, що це вдасться, адже, як відомо, від початку бізнесу та інвестицій в Україні стримують відсутність халявної електрики, а не корупція та відсутність судової реформи.

Біткоїн тепер легальний (майже)

Також Рада легалізувала віртуальні валюти в Україні. Оці всі біткоїни, доґкоїни, ефіри та інши штуки, які звучать для мене як заклинання з “Гаррі Поттера”.

Проте, якщо у вас є пачка... жменька... кусочок біткоїна, то ви можете офіційно задекларувати такі доходи. Навіть більше, тепер в Україні офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

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Це не робить віртуальні валюти платіжним засобом в Україні, але хоча б легалізує весь цей фестиваль біткоїнів і ви далі можете… робити оце все, що ви з ними робите.

Але, без жартів – приємно, що у нас приймаються такі прогресивні закони.

Більше без сексизму

Верховна Рада заборонила сексизм у рекламі. Тепер у рекламі не можна показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі, тіло людини лише як сексуальний об'єкт. За це ще й штрафуватимуть.

Те, що заборонили сексизм в рекламі – це супер круто. Але є ще одне важливе питання.

А коли заборонять тупізм у рекламі?

Наприклад, такий:

Рада не підтримала вступ України в НАТО імені Гончаренка

Верховна Рада не підтримала вступ України в НАТО" – схожі на це заголовки були минулого тижня в українських медіа. Річ у тім, що Верховна Рада у вівторок збиралася на позачергове засідання, щоб розглянути всього одне питання – звернення до Конгресу США з проханням надати Україні статус Major non-NATO ally – основного союзника поза НАТО.

Ініціатива настільки невчасна, що навіть українські дипломати, зокрема, наша амбасадорка до США Оксана Маркарова, закликали депутатів зараз більше займатися законами пов’язаними із НАТО та оборонною здатністю держави, а не такими зверненнями.

Насправді ми вже й так для НАТО є Enhanced Opportunities Partner, тобто партнером з розширеними можливостями. Такий статус нам надали у червні 2020 року. Зокрема і тому, що Верховна Рада надсилала схоже звернення – ще у березні 2017 року. Здавалося б, статус є, можна братися за роботу та швидше рухатися в сторону НАТО. Наприклад, виконувати взяті на себе зобов'язнання.

То для чого нам надсилати ще одне звернення і чому саме зараз? Давайте подивимося детальніше.

Зібрали це позачергове засідання з ініціативи народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Звернення до Конгресу США, яке пропонує Гончаренко, удвічі коротше за звернення Ради у 2017. І написане не такою гарною дипломатичною мовою, а ніби скопійоване з Вікіпедії. Але нехай. Проте, важлива штука – проєкт цього звернення зареєстрований був ще у квітні, коли важко було точно сказати чи президент Зеленський та його команда таки хочуть в НАТО.

Чому ж тоді у квітні не дотиснули і не поставили на голосування це звернення? Чому його витягнули лише у вересні, після непоганого візиту президента до США? Адже зараз його підтримало всього 24 депутати.

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Найцікавіше, що із цих 24 – всього 11 голосів від "Європейської солідарності". А у фракції взагалі-то 27 депутатів. Не голосували "за", наприклад Петро Порошенко та Андрій Парубій, яких важко назвати противниками НАТО, не голосувала "за" Іванна Климпуш-Цинцадзе, котра була віцепрем'єркою з питань євроатлантичної інтеграції.

Можливо, Олексій Гончаренко просто помилився? Дивно було б, адже цей пан давно в українській політиці. Ось, наприклад, інтерв'ю Олексія Гончаренка у 2011 році, де розповідає "Українській правді", що Одеса – це частина Новоросії.

Або ось Олексій Гончаренко жваво і впевнено виступає на мітингу у 2009 році як член фракції "Партії регіонів" у Одеській міській раді:

На мітингу він критикує міністра освіти Івана Вакарчука, захищає російську мову від зникнення і називає Помаранчеву революцію "іржавою".

Цікаво, як Олексію Гончаренку живеться у складі "Європейської Солідарності", де повно лідерів отої "іржавої події". І як з ним живеться депутатам "Європейської Солідарності", котрі фактично боролися проти "Партії регіонів" під час Революції Гідності. Якщо ви депутат "Європейської солідарності", будь ласка, напишіть свою думку в коментарях.

Але поки достатньо про Олексія Гончаренка – у нього така цікава біографія, що можна знімати окреме відео.

Я ж вів до того, що майже всі події у Верховній Раді трапляються зовсім невипадково і політики чи медіа можуть нам переконувати у протилежному від того, що трапилося.

І, взагалі, нікому на сто відсотків вірити не можна.

Ну, окрім цього блогу, звичайно ;-)

Якщо вам лінь читати, то є відеоверсія цієї колонки з додатковими жартами, котрі неможливо передати на письмі: