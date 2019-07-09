НАТО і британський спецназ на Донбасі: окупанти вигадують нові фейки

Представники окупаційної влади на Донбасі дивують новими вигадками про сили НАТО та британський спецназ, які нібито допомагають українським військовим. Місцеві жителі у ці байки вже не вірять.

Підконтрольні Росії бойовики розповсюджують фейки про участь у війні міжнародних сил через місцеві засоби пропаганди, пише "Інформаційний спротив".

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Зокрема, окупанти розповідають про участь у "війні української влади проти власного народу" сил НАТО, Збройних сил Німеччини та Великобританії.

"В інформаційному полі вже активно розганяються "достовірні повідомлення" про якийсь "британський спецназ, що з'явився в районі Новотошківського – Кримського". І ще про "групу фахівців бундесверу, що передають свій досвід по спалюванню посівів, обстрілу мирних поселень і руйнування інфраструктури", таким собі неназваним "українським командирам", – розповіли в "ІС".

Місцеве населення не вірить цим пропагандистських повідомленям, адже вони викликають у них лише скептицизм.

Що каже Зеленський про бойовиків та жителів окупованих територій? Під робочої поїздки на Донбас з нагоди річниці звільнення Слов’янська та Краматорська Володимир Зеленський заявив, що жителів окупованих і неокупованих територій не варто ділити на своїх і чужих, оскільки "на Донбасі живуть такі ж українці, як ми з вами, і це слід пам’ятати".



На думку президента, з жителями окупованих територій Донбасу варто увесь час говорити, "оскільки всі ми є українцями". Крім того, він зазначив, для того, щоб на сході запанував мир, офіційний Київ є готовим "робити все, що написано у мінських угодах".



Проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР" та їх ватажків український президент чітко називає "сепаратистами". Проте, до жителів регіону ці слова не мають ніякого значення.