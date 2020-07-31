Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський отримав дозвіл Національного банку України на покупку банку "Кредит Дніпро" у Віктора Пінчука.

"НБУ погодив громадянину України Ярославському пряме придбання істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк "Кредит Дніпро". Відповідне рішення 30 липня 2020 прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Нацбанку.

У квітні поточного року Антимонопольний комітет України дав Ярославському свою згоду на придбання акцій банку "Кредит Дніпро" після того, як бізнесмен надав пакет необхідних документів Національного банку України для узгодження угоди.

Це банк для бізнесу: кредитувати, заробляти, будувати, посилювати. Постараємося з 18-20 місця швидко вивести в першу п'ятірку,

– розповів недавно про свою стратегію розвитку банку власник DCH в інтерв'ю для Forbes.

Олександр Ярославський входить в десятку українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель групи DCH, що належить йому, включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та інші. У банківській сфері відомий тим, що з нуля створив один з найбільших системних українських банків "УкрСиббанк", а потім успішно продав його міжнародній фінансовій групі BNP Paribas.