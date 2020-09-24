Як захиститися від дзвінків "чорних" колекторів: поради Нацбанку
Національний банк та комітет Верховної Ради розробили концепцію роботи компаній, що займаються стягуванням боргів. Вона передбачає заборону банкам і фінансовим компаніям працювати з так званими чорними колекторами.
НБУ планує ліцензувати такі компанії та запровадити публічний реєстр. Про це в інтерв'ю Finance розповіла начальниця управління захисту прав споживачів фінансових Ольга Лобайчук.
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Погрози, психологічний тиск на боржника, нав’язливі дзвінки родичам та особам, що не виступали поручителями – мають бути заборонені. За порушення цих вимог має бути передбачена кримінальна відповідальність,
– підкреслила Лобайчук.
За словами начальниці, колектори не мають права телефонувати людям, які не брали кредит. Номер телефону, прізвище та ім’я, адреса – це персональні дані. Без дозволу людини колектори не мають права їх використовувати.
Що робити, якщо вам дошкуляють колектори
- Дізнайтеся назву компанії працівника, який вам дошкуляє, та зверніться до неї офіційно.
- Зверніться до Нацбанку або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
- Якщо вам погрожують, повідомте правоохоронців.