Нацбанк очікує значного зменшення грошових переказів від заробітчан до України через карантин
Через запровадження карантину у всьому світі, Україна може недоотримати значної суми коштів, яку в країну пересилали заробітчани.
До початку запровадження карантину, в Національному банку очікували, що трудові мігранти перекажуть в Україну 12,5 мільярда доларів за рік. Але тепер прогноз зменшився до 10 мільярдів доларів. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за квітень 2020 року.
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В НБУ відзначають, що до цього трудові мігранти пом'якшували наслідки криз для країни. Однак теперішня ситуація дещо інша, адже криза є у всьому світі, і вона відзначається закритими кордонами та зниженням економічної активності.
Також падіння сум переказів очікується через те, що упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні.
"Водночас доходи тих працівників, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн", – йдеться у звіті.
Однак відзначається, що падіння переказів від заробітчан буде більше ніж компенсоване зниженням витрат українців на подорожі.
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Варто відзначити, що прогноз НБУ базується на припущені, що до кінця другого кварталу 2020 більшість країн скасує карантинні обмеження.
Карантин в Україні та закриті кордони: головне
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.
- З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.
- Іноземні країни готові запросити українських працівників. І були навіть організовані спеціальні авіарейси. Однак після цього уряд не дав дозвіл на політ одного з літаків в Лондон, через що піднявся скандал.
- Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформації там немає.