Нацбанк очікує значного зменшення грошових переказів від заробітчан до України через карантин

Через запровадження карантину у всьому світі, Україна може недоотримати значної суми коштів, яку в країну пересилали заробітчани.

До початку запровадження карантину, в Національному банку очікували, що трудові мігранти перекажуть в Україну 12,5 мільярда доларів за рік. Але тепер прогноз зменшився до 10 мільярдів доларів. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за квітень 2020 року.

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В НБУ відзначають, що до цього трудові мігранти пом'якшували наслідки криз для країни. Однак теперішня ситуація дещо інша, адже криза є у всьому світі, і вона відзначається закритими кордонами та зниженням економічної активності.

Також падіння сум переказів очікується через те, що упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні.

"Водночас доходи тих працівників, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн", – йдеться у звіті.

Однак відзначається, що падіння переказів від заробітчан буде більше ніж компенсоване зниженням витрат українців на подорожі.

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Варто відзначити, що прогноз НБУ базується на припущені, що до кінця другого кварталу 2020 більшість країн скасує карантинні обмеження.

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