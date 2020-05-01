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      Нацбанк очікує значного зменшення грошових переказів від заробітчан до України через карантин

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      Грошові перекази в Україну від заробітчан
      Грошові перекази в Україну від заробітчан / 5 канал

      Через запровадження карантину у всьому світі, Україна може недоотримати значної суми коштів, яку в країну пересилали заробітчани.

      До початку запровадження карантину, в Національному банку очікували, що трудові мігранти перекажуть в Україну 12,5 мільярда доларів за рік. Але тепер прогноз зменшився до 10 мільярдів доларів. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за квітень 2020 року.

      До слова Виїзд заробітчан з України: що їм пропонують у Зеленського

      В НБУ відзначають, що до цього трудові мігранти пом'якшували наслідки криз для країни. Однак теперішня ситуація дещо інша, адже криза є у всьому світі, і вона відзначається закритими кордонами та зниженням економічної активності.

      Також падіння сум переказів очікується через те, що упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні.

      "Водночас доходи тих працівників, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн", – йдеться у звіті.

      Однак відзначається, що падіння переказів від заробітчан буде більше ніж компенсоване зниженням витрат українців на подорожі.

      Варте уваги Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці

      Варто відзначити, що прогноз НБУ базується на припущені, що до кінця другого кварталу 2020 більшість країн скасує карантинні обмеження.

      Карантин в Україні та закриті кордони: головне

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.
      • З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.
      • Іноземні країни готові запросити українських працівників. І були навіть організовані спеціальні авіарейси. Однак після цього уряд не дав дозвіл на політ одного з літаків в Лондон, через що піднявся скандал.
      • Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформації там немає.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Заробітчани НБУ
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