Нацбанк продав 150 мільйонів доларів за 30 хвилин через паніку із валютою

Всього аз перші 30 хвилин після відкриття міжбанківського валютного ринку 10 березня Національний банк розпродав 150 мільйонів доларів із золотовалютних резервів України.

Продажем валюти з резервів Нацбанк намагається стримати паніку на валютному ринку, про це повідомляє "Ліга.Фінанси" із посиланням на представників двох українських банків.

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Там пояснюють, що теперішня ситуація призводить до різкого зростання курсу валют.

Торги відкрилися продажем НБУ. За перші 30 хвилин він продав близько 150 мільйонів доларів. Ринок (ринковий курс –24 канал) перебваєу діапазоні 25,27/25,31. Готівковий ринок торгується вище: 25,5/25,8,

– повідомили представники "ОТП Банку".

Цю інформацію підтвердили також у "Райффайзенбанку Аваль".

"Курс слабко відреагував на інтервенції Нацбанку – зростання курсу продовжується", – зазначили там.

Паніка із курсом валют пов’язана з поширенням коронавірусу та рекордним падінням цін на нафту та інші сировинні товари.

Важливо. 10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується основної валюти ЄС. За долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки – на 18 копійок більше, ніж у попередній день. Ціна євро – 28 гривень 23 копійки, євро зросло на 54 копійки.



Середньорічний курс гривні щодо долара/ Інфографіка 24 каналу