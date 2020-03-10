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      Нацбанк продав 150 мільйонів доларів за 30 хвилин через паніку із валютою

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      Нацбанк продав 150 мільйонів доларів з резервів за 30 хвилин / bank.gov.ua

      Всього аз перші 30 хвилин після відкриття міжбанківського валютного ринку 10 березня Національний банк розпродав 150 мільйонів доларів із золотовалютних резервів України.

      Продажем валюти з резервів Нацбанк намагається стримати паніку на валютному ринку, про це повідомляє "Ліга.Фінанси" із посиланням на представників двох українських банків.

      Важливо Курс гривні в обмінниках впав до рівня серпня 2019 року

      Там пояснюють, що теперішня ситуація призводить до різкого зростання курсу валют.

      Торги відкрилися продажем НБУ. За перші 30 хвилин він продав близько 150 мільйонів доларів. Ринок (ринковий курс –24 канал) перебваєу діапазоні 25,27/25,31. Готівковий ринок торгується вище: 25,5/25,8,
      – повідомили представники "ОТП Банку".

      Цю інформацію підтвердили також у "Райффайзенбанку Аваль".

      "Курс слабко відреагував на інтервенції Нацбанку – зростання курсу продовжується", – зазначили там.

      Паніка із курсом валют пов’язана з поширенням коронавірусу та рекордним падінням цін на нафту та інші сировинні товари.

      Важливо. 10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується основної валюти ЄС. За долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки – на 18 копійок більше, ніж у попередній день. Ціна євро – 28 гривень 23 копійки, євро зросло на 54 копійки.

      Курс долара, євро
      Середньорічний курс гривні щодо долара/ Інфографіка 24 каналу

      Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Євро Курси валют Долар НБУ Новини України Новини політики
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