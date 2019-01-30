Нацбанк розповів про збитки від шахрайства з платіжними картками

У Національному банку України під час тематичного прес-брифінгу оприлюднили дані щодо рівня збитків від шахрайських операцій з платіжними картками.

Про це повідомила прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

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Заступник начальника управління роздрібних платежів департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Владислав Дикий розповів, що у 2018 році найбільша кількість шахрайських операцій з платіжними картками стосувалася таких, що проводилися у мережі Інтернет та стосувалася методів соціальної інженерії, коли зловмисники втиралися у довіру до тримачів карток з метою отримати у них персональні дані, реквізити платіжних карток або спонукають власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв.

Загалом у першому півріччі 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток лише 64 гривні припадало на незаконні операції. За підсумками 2017 року ця сума становила 77 гривень, у 2016 році – майже 110 гривень,

– розповів Владислав Дикий.

Водночас він наголосив, що найбезпечнішим способом використання платіжних карток на сьогодні є розрахунки у торговельній мережі.

Владислав Дикий також зауважив, що користувачі платіжних карток повинні бути обережними та не розголошувати особисту інформацію та реквізити платіжних карток, такі як: термін її дії, код CVС2/CVV2, PIN-код до картки, логіни та паролі для входу у веб-банкінг, а також одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації.

24 канал застерігав, що у кінці лютого шахраї створили та запустили у Google Play так званий "Універсальний мобільний банкінг". Додаток був шахрайською програмою, яка виманювала банківські дані користувачів. За перші декілька днів програму встановили понад 5 тисяч користувачів.