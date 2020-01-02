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      Націоналісти в масках Санта-Клаусів розгромили кілька кафе у Маріуполі: відео

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      Націоналісти розгромили кілька наливайок Маріуполя перед Новим роком / 0629.com.ua

      У Маріуполі Національні дружини влаштували справжній погром напередодні Нового року. 28 грудня молоді хлопці розгромили кафе "Бахчик", побили відвідувачів та застосували проти них сльозогінний газ. Схожі випадки сталися і в інших наливайках міста.

      Нападники були у масках і шапках Санта Клаусів. Вони увірвалися в кафе зі словами "з Новим роком!", бризнули в сторону гостей закладу з газового балончика і почали їх бити, пише видання 0629.

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      Паралельно ще кілька нацдружинників розбили в кафе посуд і пляшки з алкоголем, поламали меблі.


      Націоналісти розгромили кафе у Маріуполі / фото 0629

      За попередніми даними, через розбій постраждали троє відвідувачів і співробітниця кафе. Їм допомогу надали медики, які приїхали на місце події.

      Згодом з'ясувалось, що цей випадок був не поодиночний – аналогічні напади сталися в різних районах Маріуполя. Через розбої поліція порушила кримінальне провадження за статтею про "хуліганство". Санкція статті обмеження волі до 5 років або ув'язнення до 4 років.

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      Спочатку представники "Національної дружини" заявляли, що організація до цього злочину не має стосунку.

      Вже 1 січня у мережі з'явилося відео з назвою "Новорічна казка від Національних дружин". На фоні святкової музики націоналісти в масках розбивають кафе. За кадром голос сказав, що це подарунок від Святого Миколая, якого дитина попросила закрити наливайки і допомогти батькові кинути вживати алкоголь. 

      Нацдружини розгромили наливайку у Маріуполі: відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Національна дружина Новини Маріуполя Алкоголь
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