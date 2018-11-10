Націоналісти з С14 пікетували Центральний автовокзал у Києві: у чому причина

Удень 10 листопада у Києві на Центральному автовокзалі активісти націоналістичної організації C14 провели акцію проти автоперевізників.

Відповідний допис з’явився на їхній сторінці у Facebook.

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На автовокзалі Києва активісти С14 влаштували акцію проти перевізників

Як зазначають радикали, разом із ними участь у заході брали представник Спілки ветеранів війни з Росією, "Ветеранського братерства", Київської міської спілки ветеранів АТО та інші учасники бойових дій на Донбасі.



Разом із націоналістами участь у заході брали представники ветеранських організацій

Як пояснили у C14, причини протесту:

– регулярні відмови ("часто нахабні") безкоштовно перевозити бійців;



Одна із причин протесту – перевізники нахабно ставляться до бійців

– на автовокзалі працюють фірми, які незаконно проводять поїздки на окуповану територію та у Росію;



Попри війну, з Києва здійснюються автобусні рейси на окупований Донбас



Також з Києва їдуть автобуси на територію Росії



А дехто з перевізників пропонує рейси і до країни-агресора, і на окуповані території

– фейкові оголошення Кабміну на касах про те, що бійці повинні компенсувати 50% вартості квитків.

"Вдалось поспілкуватись з керівництвом автовокзалу, яке попри всі докази заперечувало свою провину. Далі воно взагалі втекло та закрилося у кабінетах. Тим не менш, результат є. Прямо сьогодні почали всім захисникам продавати безкоштовно квитки. Всі фейкові оголошення зникли. Діяльність фірм, які катають у Донецьк, Луганськ, Москву тощо обіцяли перевірити", – зауважили націоналісти.



Активістам усе ж удалося поспілкуватися з адміністрацією автовокзалу