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      Націоналісти з С14 пікетували Центральний автовокзал у Києві: у чому причина

      2023 Читать новость на русском
      Праворадикали з С14 провели акцію проти перевізників на Центральному автовокзалі Києва
      Праворадикали з С14 провели акцію проти перевізників на Центральному автовокзалі Києва / Facebook-сторінка C14

      Удень 10 листопада у Києві на Центральному автовокзалі активісти націоналістичної організації C14 провели акцію проти автоперевізників.

      Відповідний допис з’явився на їхній сторінці у Facebook.

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      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      На автовокзалі Києва активісти С14 влаштували акцію проти перевізників

      Як зазначають радикали, разом із ними участь у заході брали представник Спілки ветеранів війни з Росією, "Ветеранського братерства", Київської міської спілки ветеранів АТО та інші учасники бойових дій на Донбасі.

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Разом із націоналістами участь у заході брали представники ветеранських організацій 

      Як пояснили у C14, причини протесту:

      – регулярні відмови ("часто нахабні") безкоштовно перевозити бійців;

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Одна із причин протесту – перевізники нахабно ставляться до бійців 

      – на автовокзалі працюють фірми, які незаконно проводять поїздки на окуповану територію та у Росію;

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Попри війну, з Києва здійснюються автобусні рейси на окупований Донбас

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Також з Києва їдуть автобуси на територію Росії

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      А дехто з перевізників пропонує рейси і до країни-агресора, і на  окуповані території 

      – фейкові оголошення Кабміну на касах про те, що бійці повинні компенсувати 50% вартості квитків.

      "Вдалось поспілкуватись з керівництвом автовокзалу, яке попри всі докази заперечувало свою провину. Далі воно взагалі втекло та закрилося у кабінетах. Тим не менш, результат є. Прямо сьогодні почали всім захисникам продавати безкоштовно квитки. Всі фейкові оголошення зникли. Діяльність фірм, які катають у Донецьк, Луганськ, Москву тощо обіцяли перевірити", – зауважили націоналісти.

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Активістам усе ж удалося поспілкуватися з адміністрацією автовокзалу 

      Нагадаємо, з 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Підозрюють, що міська влада таким чином хоче з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення. Аби привернути увагу до проблеми, люди перекривали центральну вулицю міста, а також поширювали флешмоб "Пішки на роботу". 6 листопада перевізники не вийшли на маршрути через рішення місцевої влади не підвищувати вартість проїзду.

      Теги: Новини України Новини Києва протести Транспорт АТО
      Джерело: 24 Канал
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