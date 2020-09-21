Члени "Національного корпусу" 21 вересня зібралися біля офісів телеканалів, які де-факто належать проросійському політику Віктору Медведчуку – "112-Україна", NewsOne і ZIK. Пікетувальники вимагали, щоб ці телеканали припинили свою роботу в Україні, бо, мовляв, є рупорами Кремля в нашій державі.

Про пікет під телеканалами Віктора Медведчука повідомляє пресслужба "Національного корпусу".

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Ці телеканали є потужним інструментом впливу Кремля на українське суспільство й свідомість громадян. Вони формують в українців потрібне Росії бачення подій, створюють країні-агресору образ миротворця й старшого брата, а також пропагують "русскій мір" в Україні,

– пояснили в партії.

Акція отримала назву "Розмінуй український інформаційний простір". Як стверджують у "Нацкорпусі", саме це є спільною метою патріотичних сил, а рупори Кремля мають припинити свою роботу.

Організатори стверджують, що ця акція "не має політичного характеру". Згодом під патріотичні гасла учасники пікету запалили фаєри. Були на заходах і представники поліції, та, схоже, все минуло спокійно.

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