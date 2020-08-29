29 серпня по всій Україні пройшли акції на підтримку патріотів, які вступили в конфлікт з членами проросійського угруповання нардепа Іллі Киви “Патріоти – за життя”. Акції відбулися під гаслом "Захист України – не злочин". Взяли у них участь жителі шістьох українських міст.

Про це повідомляють у телеграм-каналі каналі "Національного Корпусу".

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“Захист України – не злочин, а обов'язок кожного громадянина! Саме з такими гаслами сьогодні проходять акції у декількох містах України: Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові, Житомирі, Києві. У День пам'яті захисників України в Харкові судять патріотів за протистояння людям Медведчука, які фінансуються за гроші Кремля. Кожен українець розуміє, якщо їх не зупинити сьогодні, то завтра їхня діяльність, підкріплена шаленою підтримкою ватних медіа, обернеться спробами створити нові Одеську, Харківську, Полтавську, Дніпровську "народні республіки", масовими жертвами та фактичним знищенням Української держави”, – заявив Нацкорпус.

У 6 містах України пройшли мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угрупування "Патріоти – За життя" (Фото з телеграм-каналу Нацкопусу)

Представники партії також підкреслили, що агресивна протидія тітушкам Киви з боку патріотів стала наслідком бездіяльності влади та спецслужб, які ігнорують створення парамілітарний проросійських угруповань на мирній території України.