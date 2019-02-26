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      "Нацкорпус" закликав Порошенка виконати обіцянку щодо посадовців, які наживаються на армії

      74 Читать новость на русском
      Андрій Білецький
      Андрій Білецький

      Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря Гладковського звинувачують в організації корупційної схеми, яка нанесла значні збитки українському оборонпрому.

      Журналісти з'ясували, що разом з родичем вказаний чиновник створив фірму, яка скуповувала запчастини для військової техніки у російських контрабандистів, а потім – продавала їх "Укроборонпрому" за завищеними цінами. Повідомляється, що завдяки такій оборудці Гладковські та їхні поплічники заробили близько 250 млн гривень.

      На сторінках видання "Українська правда" цю новину прокоментував колишній командир добровольчого полку "Азов" і лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Він закликав президента України Петра Порошенка негайно відреагувати на ситуацію та виконати обіцянку “рубати руки за корупцію в армії”.

      "Щодня на сході України гинуть молоді хлопці: 18 років, 20 років, 22 роки. Ці діти сьогодні воюють за свою рідну країну і часто повертаються додому в гробах. Для кожної нормальної людини – це трагедія. У той час, коли вся країна оплакує своїх героїв, молиться за них і ділиться останнім, знаходиться така падаль, яка у змові з ворогом обкрадає військових. Декілька років тому нинішній президент обіцяв рубати руки за корупцію в армії. Настав час виконати цю обіцянку", – заявив Андрій Білецький.

      Лідер "Національного корпусу" також зазначив, що серед нинішніх захисників України, навряд чи, є хоч один син якогось високопосадовця чи політика.

      "Дуже зручно розповідати про нову армію і про вбитих на війні, сидячи у безпечних і комфортних київських кабінетах. Діти політиків у 20 років вже сидять у зручних кріслах на керівних посадах, поки їхні однолітки – у холодних окопах під кулями", – прокоментував Білецький.

      Варто зазначити, що співорганізатор корупційної схеми Олег Гладковський входить до близького оточення діючого президента. При цьому Петро Порошенко на ситуацію досі не відреагував.

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      Автор: Національний корпус
      Теги: Новини політики Петро Порошенко РНБО
      Джерело: 24 Канал
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