18:21
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ДТП В ХАРЬКОВЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ДТП В ХАРЬКОВЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Нацкорпус" призвал Порошенко выполнить обещание о чиновниках, которые наживаются на армии

      36 Читати новину українською
      Андрей Белецкий
      Андрей Белецкий

      Первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского обвиняют в организации коррупционной схемы, которая нанесла значительный ущерб украинскому оборонпрому.

      Журналисты выяснили, что вместе с родственником указанный чиновник создал фирму, которая скупала запчасти для военной техники в российских контрабандистов, а затем – продавала их "Укроборонпрому" по завышенным ценам. Сообщается, что благодаря такой сделке Гладковские и их приспешники заработали около 250 млн гривен.

      На страницах издания "Украинская правда" эту новость прокомментировал бывший командир добровольческого полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий. Он призвал президента Украины Петра Порошенко немедленно отреагировать на ситуацию и выполнить обещание "рубить руки за коррупцию в армии".

      "Ежедневно на востоке Украины гибнут молодые ребята: 18 лет, 20 лет, 22 года. Эти дети сегодня воюют за свою родную страну и часто возвращаются домой в гробах. Для каждого нормального человека – это трагедия. В то время, когда вся страна оплакивает своих героев, молится за них и делится последним, находится такая падаль, которая в сговоре с врагом обворовывает военных. Несколько лет назад нынешний президент обещал рубить руки за коррупцию в армии. Пришло время выполнить это обещание", – заявил Андрей Белецкий.

      Лидер "Национального корпуса" также отметил, что среди нынешних защитников Украины вряд ли есть хоть один сын какого-то чиновника или политика.

      "Очень удобно рассказывать о новой армии и об убитых на войне, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах. Дети политиков в 20 лет уже сидят в удобных креслах на руководящих должностях, пока их сверстники – в холодных окопах под пулями", – прокомментировал Белецкий.

      Стоит отметить, что соорганизатор коррупционной схемы Олег Гладковський входит в близкое окружение действующего президента. При этом Петр Порошенко на ситуацию до сих пор не отреагировал.

      blog_ava
      Приговор Зайцевой и Дронову: видео онлайн-трансляции заседания суда
      сегодня
      2627
      Автор: Национальный корпус
      Теги: Новости политики Петр Порошенко СНБО
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      2493
      Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы
      сегодня , 17:30 Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы
      Євгенія Мазур 524
      Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      сегодня , 17:00 Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      Блог Соцмережі 442
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сегодня , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 4387
      Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      сегодня , 15:52 Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      Артем Овдієнко 1468
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      ЕС утвердил изменения в Газовую директиву по "Северному потоку-2": что это значит
       20 февраля , 23:02
      Нужна отдельная должность вице-премьер-министра по вопросам туризма и инфраструктуры, – Садовый
       21 февраля , 14:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук