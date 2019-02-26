"Нацкорпус" призвал Порошенко выполнить обещание о чиновниках, которые наживаются на армии

Первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского обвиняют в организации коррупционной схемы, которая нанесла значительный ущерб украинскому оборонпрому.

Журналисты выяснили, что вместе с родственником указанный чиновник создал фирму, которая скупала запчасти для военной техники в российских контрабандистов, а затем – продавала их "Укроборонпрому" по завышенным ценам. Сообщается, что благодаря такой сделке Гладковские и их приспешники заработали около 250 млн гривен.

На страницах издания "Украинская правда" эту новость прокомментировал бывший командир добровольческого полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий. Он призвал президента Украины Петра Порошенко немедленно отреагировать на ситуацию и выполнить обещание "рубить руки за коррупцию в армии".

"Ежедневно на востоке Украины гибнут молодые ребята: 18 лет, 20 лет, 22 года. Эти дети сегодня воюют за свою родную страну и часто возвращаются домой в гробах. Для каждого нормального человека – это трагедия. В то время, когда вся страна оплакивает своих героев, молится за них и делится последним, находится такая падаль, которая в сговоре с врагом обворовывает военных. Несколько лет назад нынешний президент обещал рубить руки за коррупцию в армии. Пришло время выполнить это обещание", – заявил Андрей Белецкий.

Лидер "Национального корпуса" также отметил, что среди нынешних защитников Украины вряд ли есть хоть один сын какого-то чиновника или политика.

"Очень удобно рассказывать о новой армии и об убитых на войне, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах. Дети политиков в 20 лет уже сидят в удобных креслах на руководящих должностях, пока их сверстники – в холодных окопах под пулями", – прокомментировал Белецкий.

Стоит отметить, что соорганизатор коррупционной схемы Олег Гладковський входит в близкое окружение действующего президента. При этом Петр Порошенко на ситуацию до сих пор не отреагировал.