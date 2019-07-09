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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Нацрада відбиратиме ліцензію у NewsOne у суді

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      Історія із телемостом отримала продовження. Нацрада на засіданні розглянула скандальну ініціативу влаштувати пряме сполучення між проросійським телеканалом NewsOne та забороненим каналом "Росія 24". Члени Нацради наголосили, що настав час жорстких дій щодо тих, хто розпалює національну ворожнечу в ефірах телеканалів. Про те, що збирається робити Нацрада – читайте далі.

      У Нацраді збираються через суд відібрати ліцензію. І не лише у телеканалу NewsOne, але й у решти каналів, які входять до холдингу, зокрема "112 Україна" та ZIK. Цікаво, що "112" вже понад півроку мовить без ліцензії, і цього чомусь не помічають у регуляторі та СБУ.

      Читайте також: Скандал з телемостом NewsOne – "Росія 24": експерт розповів, хто виграв від ситуації

      І поки члени Нацради проводили екстрене засідання, під будівлею зібралися активісти. З плакатами "NewsOne – загроза національній безпеці" вони вимагали закрити телеканал с проросійською риторикою.


      Активісти під Нацрадою вимагають закриття NewsOne

      У підсумку, на шостому році війни, у Нацраді вирішили почати жорстко діяти щодо тих телеканалів, які розпалюють національну ворожнечу в ефірах та поширюють російську пропаганду. Хоча на NewsOne – це вважають "світлою місією". У свою чергу Нацрада не оцінила "світлість" місії, але зацікавилась висловлюваннями про фашистів, якими рясніють телеканали медіа-холдингу куди входить NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

      Якщо ж вдасться довести порушення закону, то звернуться до суду, аби анулювати ліцензії. Втім, процес перевірки займе не менш як місяць. А враховуючи, що підконтрольний Віктору Медведчуку холдинг, усі попередні санкції та штрафи заблокував у суді, то ліцензію відбиратимуть роками.

      За період нашої каденції до телеканалу застосовано дев'ять санкцій, попереджень і штрафів. І всі вони оскаржуються зараз у суді. Тобто ми перебуваємо у судових процесах,
      – наголосила заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук.

      Які ЗМІ контролюють українські олігархи

      У Нацраді пояснили, що закон зв'язує їх по-руках і ногах. Тому планують звернутися до парламенту, аби той дозволив в обхід суду відбирати ліцензії у телеканалів, які діють в інтересах Кремля. У регуляторі ж натякають: провайдери можуть відключати такі телеканали.

      Читайте також: ГПУ відкрила справу про фінансування тероризму щодо власників NewsOne

      До речі, телеканал "112 Україна" уже тривалий час працює без ліцензії, всупереч українському законодавству. Її дія закінчилася ще минулого року. У жовтні 2018 року Верховна Рада проголосувала за персональні санкції щодо групи телеканалів, куди входять "112" і NewsOne, аби їхні ліцензії скасували. І адвокати холдингу Медведчука заблокували ці рішення у суді. 

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України ГПУ СБУ Медіа ЗМІ Скандал Верховна Рада Штрафи Телеміст Newsone і Росія24
      Джерело: 24 канал
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