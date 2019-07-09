ГПУ відкрила справу про фінансування тероризму щодо власників NewsOne

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про фінансування тероризму у зв'язку з інформацією про те, що двоє бенефіціарів (кінцевих отримувачів доходів) телеканалу NewsOne є співвласниками російського банку.

"Двоє осіб одночасно є директорами офшорів українського телеканалу і офшорів, на яких числиться російський банк, який має статус уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення Росії. Таким чином, він є причетним до ведення агресивної війни проти України", – сказав він на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко.

Дізнайтеся, хто виграв від скандалу з телемостом NewsOne – "Росія 24"

Він наголосив, що бачить усі підстави для позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

8 липня Луценко повідомив, що ГПУ відкрила проти NewsOne справу про замах на скоєння державної зради. Усе через підготовку каналом скандального телемосту "Надо поговорить" з російським пропагандистським телеканалом "Росія 24".

Луценко також повідомив, що один з бенефіціарів NewsOne є співвласником російського "Промсвязьбанка", через який Кремль фінансує війну проти України.

Власник NewsOne – Тарас Козак (соратник кума президента Росії Віктора Медведчука) – назвав заяву Луценка "цинічною брехнею, що свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність". При цьому Козак підтвердив, що є єдиним власником NewsOne і володіє 100% телеканалу безпосередньо.

Читайте також: У NewsOne не можуть забрати ліцензію, – пояснення члена Нацради



Власник NewsOne Тарас Козак

Що відомо про скандал довкола NewsOne? Скандал довкола телеканалу NewsOne розгорівся через телеміст "Надо поговорить"? Цей телеміст анонсував відомий пропагандист Дмитро Кисельов і він мав відбутися 12 липня між NewsOne та російським пропагандистським каналом "Росія 24". Зауважимо, що NewsOne належить нардепові Тарасові Козаку – соратнику кума російського президента Віктора Медведчука. Останній де-факто керує каналом та нерідко з’являється в його сюжетах.



Запланований телеміст розкритикували українці, які навіть вийшли з протестами на вулиці, та президент Володимир Зеленський.



РНБО провела засідання через NewsOne і дала силовикам доручення щодо захисту інформаційного простору. Деталей не розкрили через секретність.



Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст і назвав причинами "прямі погрози фізичною розправою щодо журналістів та їхніх близьких". При цьому "Росія 24" заявила. що не бачить підстав для скасування телемосту.

Дізнайтеся, які ще канали перебувають під контролем Медведчука

Дивіться відео, як на телеміст між NewsOne та "Росія 24" зреагував Володимир Зеленський: