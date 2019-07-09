10:56
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У NewsOne не можуть забрати ліцензію, – пояснення члена Нацради

      80 Читать новость на русском
      Щоб була змога забирати ліцензії, треба змінювати законодавство
      Щоб була змога забирати ліцензії, треба змінювати законодавство / Колаж 24 каналу

      Ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити жоден телеканал ліцензії українське законодавство не дозволяє.

      Не штрафами, а зупиненням дії ліцензії

      Щоб Нацрада ліцензію могла тимчасово зупиняти або забирати за такими фактами – необхідно внести зміни до законодавства. Про це заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у ефірі "5 каналу".

      Читайте також: Штучно створюють підстави для закриття каналу, – власник NewsOne Козак про звинувачення ГПУ

      За його словами, "чинне законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів через пропаганду органів держави-агресора, через розпалювання ворожнечі, через fake-news".

      Тому ми плануємо звертатися до парламенту (з пропозицією – 24 канал) внести ці зміни в законодавство – щоб Нацрада могла оперативно та жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами,
      – наголосив Костинський.

      У вівторок, 9 липня, заплановано 11 годину почати засідання Нацради, де на порядку денному тільки одне питання – заяви про телеміст між NewsOne та пропагандистським каналом країни-агресора "Россия 24". Засідання буде відкритим.

      Чому мовиться про NewsOne та позбавлення його ліцензії?

      Телеканал NewsOne (за посередництвом Тараса Козака фактично належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку) та "Россия 24" (прокремлівський пропагандистський телеканал) збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить" та анонсували його на 12 липня.

      ЗМІ
      Хто контролює ЗМІ в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Ця новина викликала шквал обурень серед українців, у тому числі і президента Зеленського. Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами. ГПУ відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, РНБО провела екстрене засідання, під час нього були прийняті таємні рішення.

      Зрештою, телеканал NewsOne скасував проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких". Попри це під стінами каналу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.

      blog_ava
      Алкоголь офіційно визнали небезпечнішим за важкі наркотики
      сьогодні
      1969
      Теги: Новини України Російська пропаганда ЗМІ Телеміст Newsone і Росія24 Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      сьогодні , 10:30 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 1068
      Шабаш демократии: зачем Порошенко реанимировал "политический труп" Медведчука
      сьогодні , 10:26 Шабаш демократии: зачем Порошенко реанимировал "политический труп" Медведчука
      Олена Трибушна 1399
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      558
      Похищенный СБУ Цемах – соучастник убийства украинских воинов на Донбассе
      сьогодні , 10:01 Похищенный СБУ Цемах – соучастник убийства украинских воинов на Донбассе
      Юрій Бутусов 993
      Йдеться про право України на існування, – посол України в ФРН Андрій Мельник
      сьогодні , 08:50 Йдеться про право України на існування, – посол України в ФРН Андрій Мельник
      Світові Медіа 1043
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук