У NewsOne не можуть забрати ліцензію, – пояснення члена Нацради

Ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити жоден телеканал ліцензії українське законодавство не дозволяє.

Не штрафами, а зупиненням дії ліцензії

Щоб Нацрада ліцензію могла тимчасово зупиняти або забирати за такими фактами – необхідно внести зміни до законодавства. Про це заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у ефірі "5 каналу".

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За його словами, "чинне законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів через пропаганду органів держави-агресора, через розпалювання ворожнечі, через fake-news".

Тому ми плануємо звертатися до парламенту (з пропозицією – 24 канал) внести ці зміни в законодавство – щоб Нацрада могла оперативно та жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами,

– наголосив Костинський.

У вівторок, 9 липня, заплановано 11 годину почати засідання Нацради, де на порядку денному тільки одне питання – заяви про телеміст між NewsOne та пропагандистським каналом країни-агресора "Россия 24". Засідання буде відкритим.

Чому мовиться про NewsOne та позбавлення його ліцензії?

Телеканал NewsOne (за посередництвом Тараса Козака фактично належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку) та "Россия 24" (прокремлівський пропагандистський телеканал) збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить" та анонсували його на 12 липня.



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Ця новина викликала шквал обурень серед українців, у тому числі і президента Зеленського. Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами. ГПУ відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, РНБО провела екстрене засідання, під час нього були прийняті таємні рішення.

Зрештою, телеканал NewsOne скасував проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких". Попри це під стінами каналу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.