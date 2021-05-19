И как это не вызывает почти никакого сопротивления – какого-либо скоординированного, мощного и действенного сопротивления – от всех граждан в целом.

Читайте Почему крымские татары стали костью в горле для Москвы

От Гусинского и НТВ до Ходорковского и Юкоса, от Чичваркина и Евросети до Дурова и Вконтакте, от Pussy Riot до водителей большегрузов, от журналистов до работников метрополитена, от блогеров до пользователей LindedIn, от сторонников "раннего" Лимонова до сторонников Навального, от "Мемориала" до "Медузы", от Меджлиса крымскотатарского народа до Свидетелей Иеговы, от региональных штабов Навального до запрещенных аниме, от Дмитриева до Платошкина, от самого Алексея Навального до отца Ивана Жданова, от ферзя до пешки и обратно…

Все фигуры сбиваются с доски по одной.

Интересно За русскую речь язык вырезают: как россиян запугали Украиной

И так будет продолжаться, пока большинство граждан не остановят Путина и его ОПГ.

Пастор Мартин Нимеллер, 76 лет назад:

Когда они пришли за социалистами, я молчал – я не был социалистом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал – я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями, я молчал – я не был евреем.

Когда они пришли за мной – уже некому было заступиться за меня.