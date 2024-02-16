У п'ятницю 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер. У Офісі Президента України наголосили на тому, що російський президент Владімір Путін – Максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції.
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Вірити Путіну не можна
Керівник Офісу Президента у своєму пості зазначив, що життя росіян для нього - це ніщо.
Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна,
– написав Андрій Єрмак.
За його словами, єдина мова, яку розуміє президент держави-агресорки – сила.
Раніше писали, що він зник з колонії
- Олексій Навальний у грудні 2023 року зник із колонії, де відбував покарання. Його місцеперебування наразі невідоме. Відомо, що у колонії особливого режиму ІЧ-7 Володимирської області Навального також не було.
- Раніше повідомляли, що із Олексієм Навальним не можуть вийти на зв'язок вже 6 днів. В понеділок, 11 грудня, мало відбутися засідання суду. Навального на нього не вивели навіть по відеозв'язку.
- Напередодні у так званого опозиціонера були проблеми зі здоров'ям. Після цього від нього не отримували жодних звісток.