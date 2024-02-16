У п'ятницю 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер. У Офісі Президента України наголосили на тому, що російський президент Владімір Путін – Максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції.

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Вірити Путіну не можна

Керівник Офісу Президента у своєму пості зазначив, що життя росіян для нього - це ніщо.

Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна,

– написав Андрій Єрмак.

За його словами, єдина мова, яку розуміє президент держави-агресорки – сила.

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