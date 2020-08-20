Російський опозиціонер Олексій Навальний зараз перебуває в комі. Правозахисник Марк Фейгін вважає, що його точно отруїли.

Таку думку Фейгін висловив ефірі 24 каналу. Він пояснив це тим, що подібний прецедент уже ставався рік тому, але тоді було легке отруєння.

До теми Юристи Навального написали заяву за фактом його отруєння: аеропорт Томська перевіряють

Він думає, що тоді просто перевіряли дозування токсинів. Але зараз версію з отруєнням всіляко намагатимуться приховати: вивести з коми, вивести токсини з організму і придумають йому захворювання.

Навального точно отруїли. У мене тут немає жодних сумнівів,

– ствердив Фейгін.

Також правозахисник наголосив, що збіглися багато чинників. Він назвав кілька ймовірних версій, чому це сталося саме зараз.

► Перша версія

Вони давно готували цю операцію й так збіглося, що вдалося це зробити в аеропорту Томська. Тоді було найбільш відповідне місце для отруєння й терміни тут випадкові.

► Друга версія

Тут можна побачити залежність від протестів, які відбуваються в Росії та в Білорусі. Разом вони складають ситуацію, де "Навальний – зайвий" і його треба якось "обережно прибрати або тимчасово деактивувати". Тому отруєння дуже цьому сприяє.

Кому це вигідно?

Фейгін вважає, що його не прагнуть вбити, лише залякати та вигнати з Росії. Крім цього, для влади не вигідно його саджати.

"Хочуть, щоби Навальний зрештою покинув Росію й поїхав закордон. Це було б вигідно, тоді б він втратив зв’язок із батьківщиною й не зміг би керувати протестами", – заявив Фейгін.

Дивіться повністю відео розмови з правозахисником Фейгіним про ймовірне отруєння Навального:

Ймовірне отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували.

Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Зараз він впав у кому й не приходить до тями.

Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п'є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.

Колеги припускають, що отруту підмішали саме в напій, оскільки це було єдине, що політик їв з самого ранку.

Лікарі остаточно діагнозу ще не назвали, але обіцяють оголосити його до кінця дня.

Дивіться відео: Навальний у комі