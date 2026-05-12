"Поліціянт не повинен боятися": на полігонах почали проходити тактичні навчання патрульних

На полігонах в Україні стартували тактичні навчання для патрульних поліціянтів. Вони проводяться для того, щоб підготувати правоохоронців до належної ефективної реакції під час роботи поблизу лінії фронту, а також задля необхідного захисту цивільних у тилу.

Відповідну заяву зробили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Такі заходи посилення підготовки патрульних стали необхідністю після теракту у Києві 18 квітня.

Що відомо про навчання поліціянтів на полігонах?

Першими підготовку на спеціальних полігонах проходять близько 200 правоохоронців. Під час тренувань на локаціях постійно лунають команди інструкторів, вибухи та постріли, а самі учасники відпрацьовують дії у максимально наближених до бойових умовах.

Програма навчань була створена з урахуванням викликів повномасштабної війни. Сьогодні поліцейські дедалі частіше працюють у ситуаціях, які раніше були характерними лише для фронту: атаки дронів, масовані обстріли, вибухи та екстрені події, де необхідно миттєво ухвалювати рішення під сильним стресом.

Інтенсив триває два тижні. За цей час патрульні проходять комплексне навчання, яке включає;

вогневу підготовку;

тактичну медицину;

психологічні тренінги;

командну взаємодію;

проходження смуги перешкод.

У відомстві також пояснили, що після завершення курсу кожен учасник складатиме фінальний іспит із відтворенням реальних сценаріїв, що можуть виникнути під час служби. На перший етап навчань прибули командири взводів, рот і батальйонів патрульної поліції з усіх областей України.

Військова підготовка поліціянтів на фронті: дивіться фото МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголошував, що значна частина особового складу вже має досвід служби у зведених загонах у прифронтових районах.

Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей,

– підкреслив очільник МВС.

До проведення занять залучили військових інструкторів із 1-го та 2-го корпусів Національної гвардії України. Більшість із них мають реальний бойовий досвід, брали участь у штурмових операціях і воювали на найгарячіших ділянках фронту.

Що спонукало необхідність посилення рівня підготовки поліціянтів?

У Києві 18 квітня стався теракт просто посеред вулиці. Тоді чоловік стріляв по людях поблизу супермаркета "Велмарт", де пізніше забарикадувався й узяв заручників. Того дня правоохоронці не допомогли цивільним.

Двох патрульних поліцейських затримали після інциденту. Михайла Дробницького та Анну Дудіну підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня, однак пізніше за них внесли заставу.

Після стрілянини в столиці міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність суттєвого оновлення системи підготовки патрульних. За його словами, навчання має стати більш практичним і максимально наближеним до реальних загроз.

Він наголосив, що правоохоронці під час будь-якого виїзду повинні бути готові до раптової ескалації ситуації та діяти швидко, впевнено і професійно незалежно від рівня небезпеки.

За словами Кирила Буданова, поліцейські іноді уникають застосування зброї через побоювання юридичних наслідків, тому необхідно знайти баланс між діями поліції та очікуваннями суспільства в межах закону.

Зі свого боку голова Національної поліції Іван Вигівський, своєю чергою, зазначив, що інформація про внутрішні проблеми правоохоронних органів може бути використана Росією у власних інтересах проти України.