Українські дрони "знищили" американську бригаду: які уроки війни досі не засвоїли у США?

На початку цього року на військовому полігоні в Німеччині відбулися навчання, які закінчилися для американських військових доволі неприємно.

З одного боку – близько 3500 американських військовослужбовців, переважно з бойової групи Третьої бронетанкової бригади Першої кавалерійської дивізії.

З іншого – сили, які обороняли позиції, підсилені українськими військовими з 412-го полку Сил безпілотних систем Nemesis. І українські оператори безпілотників фактично "знищили" американську бронетанкову бригаду. Детальніше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Звісно, йдеться про навчання

Але те, як це сталося, дуже добре показує, наскільки змінилася сучасна війна. Американську бронетехніку просто побачили з неба. Під час наступу американські військові ввели в бій важку броньовану техніку. Вона здіймала пил.

І цього виявилося достатньо, щоб українські розвідувальні дрони її помітили. Далі за розвідниками працювали безпілотники, які скидали вибухівку, та FPV-дрони. І відбувалося це настільки швидко, що американську техніку доводилося повертати в навчання як нові підрозділи або умовно відновлювати, щоб навчання могли продовжуватися.

При цьому американські військові не були беззахисними. За словами представника армії США, вони мали стандартні системи радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам. Але українські оператори все одно змогли виконати своє завдання.

І це важливо не тому, що тепер можна сказати: українці "перемогли американців". Сенс цих навчань якраз у тому, щоб виявляти проблеми до того, як військові зустрінуться з ними у справжньому бою.

І українці привезли на цей полігон те, чого неможливо отримати лише з військових посібників. Реальний досвід війни. І це вже не перші такі навчання Історія в Німеччині могла б залишитися просто цікавим епізодом, якби подібне не відбувалося раніше.

У травні минулого року українські оператори безпілотників уже показували свою перевагу під час навчань у Балтійському регіоні, де брали участь британські, естонські та інші сили НАТО, зокрема американський контингент.

Цієї весни схожа історія повторилася на навчаннях зі шведськими військовими. Тобто український досвід уже не вперше стає частиною підготовки армій наших союзників.

І американська армія чудово розуміє, навіщо це потрібно. Навчання Combined Resolve якраз мають створювати максимально наближені до реальності бойові умови.

А українські військові допомагають передавати союзникам навички, які отримали не на полігонах, а під час справжньої війни. США самі були піонерами безпілотної війни.

Тож тут є певний парадокс. Саме Сполучені Штати свого часу були одними з піонерів використання далекобійних безпілотників у війнах. Пентагон витрачає мільярди на нові технології дронів та засоби протидії їм.

Для роботи з такими системами створюються спеціальні підрозділи. Але досвід останніх років показує, що американській армії все одно доводиться вчитися працювати в умовах масового застосування малих безпілотників безпосередньо на полі бою.

Саме для цього українські військові й беруть участь у таких навчаннях

Старший науковець Центру стратегічних та міжнародних досліджень Еліот Коен, коментуючи цей досвід, прямо сказав: американським військовим украй важливо опанувати роль дронів у сучасній війні.

І поки, за його оцінкою, цього повністю не відбулося. Але справа вже не тільки в самих дронах. Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатовов розповів деталі операції мультидоменного центру "Фаланга". В розмові з 24 каналом йшлося про те, як сьогодні працюють українські військові на півдні.

За словами Філатова, під час одного з етапів операції знищили 340 одиниць техніки, яка забезпечувала транспортну логістику противника. А українські сили змогли просунутися на 37 кілометрів із запланованих 40.

Важливо, що йдеться не просто про використання великої кількості безпілотників. Розвідка ведеться і повітряними засобами, і в кіберпросторі.

Удари завдаються на значній глибині

Завдання – виявляти накопичення противника, бити по його логістиці та не дозволяти резервам безперешкодно дістатися безпосередньо до фронту. І ця тактика вже дала конкретний результат.

Філатов розповів, що на відстані до 50 кілометрів росіяни не могли забезпечити стійке пересування своїх військ. Ті резерви, які противник планував ввести в бій безпосередньо на лінії бойового зіткнення, зазнавали втрат ще на підступах.

Досвід, за який Україна платить надто високу ціну. Саме тому історія з американською бронетанковою бригадою для мене важлива не як привід порадіти чужій невдачі. Навпаки. Навчання для того й існують, щоб програвати там, виправляти помилки і бути сильнішими вже в реальному бою.

Після першої частини навчань українці навіть перейшли на інший бік і допомагали американським військовим ефективніше використовувати безпілотні технології в наступальних діях.

І ось це найкраще описує те, що відбулося в Німеччині: українці приїхали туди не доводити, що наша армія краща за американську. Вони просто привезли досвід війни, яку Україна веде щодня.

Досвід того, як безпілотники змінюють поле бою. Як потрібно працювати з розвідкою. Як бити по логістиці. Як знищувати резерви ще до того, як вони дійдуть до передової.

І якщо союзники можуть отримувати ці уроки на навчаннях, а не у справжній війні, цим досвідом точно варто ділитися. Зокрема, для того, аби на практиці показувати: Україна стала субʼєктною, складною, але дуже потрібною компонентою для оборони Заходу