Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"

70% українців хотіли б, щоб їхні діти навчалися за кордоном, 20% – проти навчання за межами України, ще 10% не визначилися.

Такими є результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у вересні 2017 року.

При цьому на Заході, у Центрі та на Півдні українці більш позитивно ставлять до навчання за кордоном – таких респондентів там більш ніж 70%. На Сході лише 59% респондентів хотіли, щоб їхні діти навчалися за кордоном.

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Чим молодші респонденти, чим вищий їхній рівень освіти та чим більше вони забезпечені, тим більше серед них тих, хто хотів би, щоб їхні діти або внуки навчалися за кордоном.



70% українців хочуть, щоб їхні діти навчалися за кордоном

Серед тих, хто висловив таке бажання найчастіше обирали Німеччину (34%) як бажану країну для навчання дітей та внуків. Великобританію обрали 29%, США – 25%, Польщу – 24%, Канаду – 17%, Францію – 12%, Чехію та Швецію – по 10%, Італію – 7%, Нідерланди та Іспанію – по 5%, Росію – 4%. Словаччину, Угорщину, Литву, Португалію та Румунію обрали 1-2%.



Навчання за кордоном: країни мрії

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