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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"

20:02, 2 січня 1365 Читать новость на русском
Як українці ставляться до навчання за кордоном
Як українці ставляться до навчання за кордоном / 24 Канал

70% українців хотіли б, щоб їхні діти навчалися за кордоном, 20% – проти навчання за межами України, ще 10% не визначилися.

Такими є результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у вересні 2017 року.

При цьому на Заході, у Центрі та на Півдні українці більш позитивно ставлять до навчання за кордоном – таких респондентів там більш ніж 70%. На Сході лише 59% респондентів хотіли, щоб їхні діти навчалися за кордоном.

Читайте також: Скільки українців хочуть виїхати за кордон і де хочуть працювати: результати дослідження

Чим молодші респонденти, чим вищий їхній рівень освіти та чим більше вони забезпечені, тим більше серед них тих, хто хотів би, щоб їхні діти або внуки навчалися за кордоном.

Навчання за кордоном
70% українців хочуть, щоб їхні діти навчалися за кордоном

Серед тих, хто висловив таке бажання найчастіше обирали Німеччину (34%) як бажану країну для навчання дітей та внуків. Великобританію обрали 29%, США – 25%, Польщу – 24%, Канаду – 17%, Францію – 12%, Чехію та Швецію – по 10%, Італію – 7%, Нідерланди та Іспанію – по 5%, Росію – 4%. Словаччину, Угорщину, Литву, Португалію та Румунію обрали 1-2%.

Навчання за кордоном
Навчання за кордоном: країни мрії

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Теги: Новини України Новини політики Освіта Публікації соціологічне дослідження Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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