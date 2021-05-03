У всіх нас різний спосіб життя: хтось сидить весь день в офісі, хтось крутиться дзиґою в побуті, молоді мами добу на проліт носять на руках малюка, активні люди не втрачають шансу потанцювати, побігати, пострибати й т.д. Далі читайте російською.

Так или иначе весь наш образ жизни держится на мышечном корсете. Даже долгое сидение в одном положении заставляет включаться мышцы кора, нагружает поясничный отдел.

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Как итог – под вечер мы чувствуем усталость, боли в шее / ногах / пояснице, пережатости.

У кого-то это перерастает в постоянные мигрени или нервные спазмы, защемления сосудов.

Мышечные волокна, на которые оказывается наибольшее ежедневное постоянное воздействие, находятся перманентно в сокращенном состоянии, из-за этого развивается дисбаланс в механике всего мышечного корсета тела.

Область наибольшего напряжения при длительном сокращении не имеет возможности восстановиться, что может привести к отеку тканей.

Растяжка положительно влияет на здоровье организма / Фото Pixabay

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Он-то и приводит к болям и другим последствиям, описанным выше.

Поэтому, какого бы ритма жизни вы ни придерживалась, глубокая растяжка всего тела, а в особенности наиболее подверженной нагрузке зоны, не менее важна, чем тонизация и укрепление мышц.

Растяжка не только борется с дегенеративными изменениями, но также оказывает глубокое расслабляющее действие на центральную нервную систему: предотвращает апатичное состояние, перенапряженность, снимает стресс, улучшает качество сна и ясность мысли в перспективе следующего дня.

Кроме того, растяжка имеет накопительный эффект и способствует улучшению результатов на тренировках.

Наилучшее время для растяжки – вечернее, незадолго до сна, так как после растяжки не рекомендуется заниматься… абсолютно ничем. Растянутые, освобожденные мышцы должны иметь возможность зафиксироваться в этом состоянии, и им нужно время на восстановление волокон.