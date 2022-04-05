На арені – Абрамович

Більше ніхто з великих бізнесових постатей не має доступу до нього. Те, що на горизонті з'явився Абрамович, дає нам маленький промінчик надії у всій цій суцільній темряві.

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Що стосується саме постаті пана Абрамовича, то тут зійшлися всі зірки. З одного боку, ця людина дійсно є російським олігархом – одним із найвідоміших. Другий момент полягає в тому, що його мати була українкою. Він має українські зв'язки. Сьогодні цей представник російського олігархату може, навіть з позиції певної емпатії, прагнути завершення цієї війни.

До цього додамо ще зв'язки Абрамовича в Туманному Альбіоні та в Ізраїлі. Фактор Абрамовича є багаторівневим. Йому судилося вочевидь бути однією з центральних фігур переговорів. Не можна сказати, що Путін його сам особисто підштовхнув. Річ у його зв'язках. Відтак, роль його у тому, щоб бути своєрідним медіатором.

Путіна можуть посунути

Олігархічний переворот можливий скоріше у підходах співпраці великого бізнесу та загалом російської держави. Цілком можливо, що зараз олігархи будуть шукати виходи для того, щоб готувати інших представників політичної еліти, вводити нових гравців.

Бо з нинішнім курсом говорити про якийсь стабільний бізнес абсолютно неможливо. Всі прекрасно розуміють правило "гроші люблять тишу". Російська ж Федерація сьогодні обрала діаметрально протилежний шлях.

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Хто має шанси підсидіти "царя"

Я б робив ставку зараз на те, що наступником Путіна стане Мішустін (Михайло Мішустін – прем'єр-міністр Росії – 24 канал). Рейтинги його зараз сильно ростуть. Сьогодні він не настільки заплямований всією цією "пабєданосною" ідіотією. Натомість прем'єр сьогодні займається захистом російської економіки від згубного впливу санкцій.

В очах російського суспільства Мішустін постає героєм. Та і для Заходу не є таким токсичним.

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