За їх словами, друга армія світу – бутафорія, адже їх довгоочікувані резерви не такі масштабні, як це повідомляє російська влада.
Важливо Іншої зброї вже немає, великий дефіцит – експерт про зміну озброєння Росії
"На тимчасово зайнятій ворогом Херсонщині – китайська мотоколяска з кулеметом Максима. Ех тачанка-Zтовчанка?", – підписали світлину в Генштабі ЗСУ.
Техніка окупанта / Світлина Генеральний штаб ЗСУ
"Навіть сарказм закінчився… Хештег #stoprussia можна не писати, вони зупинять себе самі", – додали в Генштабі.
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