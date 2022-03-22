За їх словами, друга армія світу – бутафорія, адже їх довгоочікувані резерви не такі масштабні, як це повідомляє російська влада.

Важливо Іншої зброї вже немає, великий дефіцит – експерт про зміну озброєння Росії

"На тимчасово зайнятій ворогом Херсонщині – китайська мотоколяска з кулеметом Максима. Ех тачанка-Zтовчанка?", – підписали світлину в Генштабі ЗСУ.



Техніка окупанта / Світлина Генеральний штаб ЗСУ​

"Навіть сарказм закінчився… Хештег #stoprussia можна не писати, вони зупинять себе самі", – додали в Генштабі.

До теми – "Морпіхи" РФ, що мали десантуватися біля Одеси, знищені: