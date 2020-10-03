Як добре в Україні знають англійську у порівнянні з іншими країнами? Питання практичне, адже її знання корелює як з економічними показниками країни, так і з якістю життя – можливістю мати повноцінне спілкування в усьому світі.

Знання англійської та ВВП: як це співідноситься?

Так ВВП в країнах з високим знанням англійської як другої мови складає 37 тисяч доларів США. Тоді як для країн з низьким рівнем, зокрема й України, він склав у 6 разів менше – лише 6 тис. доларів США.

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Традиційний рейтинг EF EPI – це дослідження однієї з найбільших та найавторитетніших мовних шкіл EF, заснованої 50 років тому у Швеції. Він і дає уявлення про знання англійської в Україні.

В останньому звіті за 2019 рік наша країна посіла 49-е місце серед 100 країн, пропустивши вперед Росію та Білорусь.

Сусідні країни потрапили в четверту з п'яти категорій рейтингу – "Низький рівень", очоливши її й трохи не дотягнувши до третьої групи – "Середній рівень". Рейтинг склали на основі онлайн-тесту, який пройшли 2,3 млн мешканців Землі.

Цей тест безкоштовний і кожен охочий може дізнатися рівень англійської та разом з цим взяти участь в опитуванні, трохи піднявши або навпаки опустивши рівень англійської нашої країни. Як зазначають розробники, тест EF SET (який використовується в рейтингу EF EPI) існує як альтернатива дорогим та високотехнічним іспитам на кшталт TOEFL, TOEIC або IELTS. І хоча така методика – самостійне проходження тесту – в теорії допускає маніпуляції, за словами організаторів, через велику кількість учасників дослідження зберігає релевантність.

Все починається в школі

Україна має потенціал для того, щоб піднятися вище. Адже рівень володіння англійською серед країн, для яких мова не є рідною, найвищий у світі саме в нашому регіоні – Європі. Безумовне лідерство серед країн посідає Північна Європа – найкраще англійську знають у Нідерландах, Швеції, Норвегії, Данії. Наші сусіди зі слов'янською мовою, поляки, посідають в рейтингу високе 11-е місце, хорвати – 14-е. Водночас, народам азійських країн англійська дається трохи складніше через не схожість алфавіту та структуру їхньої рідної мови.

Найбільшими драйверами вивчення англійської в суспільстві є середня, вища освіта дітей та молоді. А також корпоративна освіта, зокрема, працівників компаній, які напряму взаємодіють з міжнародними партнерами. Заради мотивації молоді до вивчення англійської, минулого року МОН представило концепцію розвитку англійської мови в університетах. Вона передбачає сертифікацію знань учнів.

З 2023 для вступу у ВНЗ абітурієнту потрібно володіти мовою на рівні Intermediate (B1), а для випуску – Upper Intermediate (B2), тобто вище середнього.

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А що у бізнесу зі знанням англійської?

Що ж стосується опанування англійської бізнесом, то кризовий карантинний рік парадоксальним чином стимулював міжнародне онлайн-спілкування та створив ситуацію, коли знання іноземної стало ще актуальнішим.

Нещодавно ми провели дослідження серед корпоративних студентів онлайн-школи EnglishDom, а це 1032 працівники зі 114 компаній, які займаються з викладачами через відеозв'язок та наш IT-сервіс – інтерактивний цифровий підручник.

З'ясувалося, що на початку свого навчання 54% працівників знаходяться на стартовому рівні Elementary (А1), 25% – на Pre-Intermediate (А2). Таким чином на рівні, достатньому для роботи з іноземними партнерами, мову знає лише кожен п'ятий працівник українського бізнесу: 15% на середньому рівні Intermediate (В1) та 6% на Upper Intermediate (В2).

Криза змусила багатьох шукати зовнішніх партнерів, готуватися до перемовин та презентацій. Тому інтенсивність занять українського бізнесу англійською мовою, за нашими даними, лишилася високою.

Хто найкраще володіє англійською?

Найбільше серед працівників компаній займаються менеджери середньої ланки – 45%, топменеджери – 20%, решта персоналу – 35%.

У дослідженні EF EPI 2019 зазначається цікава деталь – в усьому світі менеджери середньої ланки однаково краще знають англійську не лише за своїх підлеглих, а і за керівників. Перевага над топменеджерами пояснюється тим, що ті зазвичай старші за віком і формувалися в бізнес-культурі, де знання англійської ще не було таким важливим. Взагалі ж англійською найкраще володіють люди у віці 26-30 років, на другому місці вікова крупа 21-25 років.

Що стосується українського бізнесу, то найчастіше займаються вивченням англійської працівники галузі важкої промисловості – 39%, IT – 19% та фінансів – 14%. Далі йдуть харчова промисловість – 7%, агробізнес – 5%, торгівля – 3%, фармбізнес – 3%, медіа – 3%, туризм – 2%, реклама – 2% та інші.

Найбільше людей, які вивчають англійську завдяки своїй компанії, займаються в Києві – 27%, Дніпрі – 10%, Харкові – 8%, Одесі та Львові по 6%.

Чоловіки займаються корпоративною англійською трохи частіше за жінок – 53% проти 47% відповідно. А найпопулярніші години для занять з викладачем за допомогою відеозв'язку це період перед роботою з 7 до 8 ранку, в обідні години з 13 до 14 та вечір з 19 до 21.

Карантин, закривши нас у домах, дав імпульс розвитку нового глобального онлайн-світу, зокрема освітнім технологіям – EdTech. IT-інструменти допомагають опановувати нові навички та надихають долати бар'єри, які ще вчора здавалися неприступними.

До теми! Як прокачати свою англійську

Сьогодні основними аудиторіями, які засвоюють англійську мову є молодь та бізнес.

Саме від їх натхнення та вміння використовувати сучасні технології і залежить, як швидко Україна наздогонить інші країни Європи у володінні англійською, щоб встигнути заскочити у поїзд світового прогресу.