Свою діяльність агента вона розпочала ще у 2022 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ та Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про роботу агентки на ворога?

Контррозвідка СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка наводила ракетний удар на Харківську міськраду. Вона вважала, що поблизу адмінбудівлі можуть перебувати українські військові, тож передала координати окупантам через Telegram.

За завданням кураторів, жінка обходила території поблизу адмінбудівель та фіксувала наявність або пересування військової техніки. Уперше затримана надіслала таку інформацію ще у 2022 році, а у квітні 2024-го знову активізувала діяльність. Зв'язок з терористами затримана тримала через чат-бот Сергія Лебедєва, відомого як "Лохматий".

За даними СБУ, фігуранткою виявилась 45-річна безробітна з Харкова. Вона раніше публікувала проросійські дописи та коментарі у мережі. Вона навіть натякала, що удари по місту нібито здійснює Україна.

Контррозвідка СБУ задокументувала розвідактивність зловмисниці та затримала її за місцем проживання. Слідчі повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ,

– йдеться в повідомленні.

Наразі агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього актора дитячого театру, який співпрацював із ворогом і коригував удари по місту. Йому загрожує позбавлення волі.