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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Найбільші землевласники України: список

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Найбільші землевласники України: список
Найбільші землевласники України: список / stepup.press

У збереженні заборони на продаж землі зацікавлені великі агрохолдинги. Один із них – Петра Порошенка.

Про це повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький у прямому ефірі 24 Каналу.

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Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зазначив, що запровадження ринку землі підвищить конкуренцію. Адже якщо цей ринок стане відкритим, то вартість оренди виросте у 2-3 рази. А чим вища буде оренда, тим більше податків отримають бюджети.

Цих землекористувачів можна розділити на дві категорії: перша – це ті, хто користується державними землями, вони отримали свої землі майже за копійки, і друга, але вони мають досить високу орендну плату, конкурують, і тому зацікавлені економічно заробляти більше на гектарах,
– прокоментував Тарас Висоцький.

Список найбільших землевласників України:

Список найбільших землевласників України
Список найбільших землевласників України

За словами експерта, більшість з цих компаній не зацікавлені у відкритті ринку землі. Адже якщо подивитися їхню зміну земельного банку протягом останніх п'яти років, то ми побачимо різні показники, але цей постійний рух говорить про те, що пайовики, які їм здають землю, все-таки мають право приймати рішення. В Україні мінімальний термін оренди 7-8 років, тому ці компанії, якщо не піднімуть оренду плату, втратять пайовиків.

Теги: Новини України Петро Порошенко ринок землі
Джерело: 24 Канал
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