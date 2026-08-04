Росія продовжує кидати іноземців у "м'ясні штурми": ГУР ідентифікувало двох загиблих найманців

Росія продовжує тиском примушувати гастарбайтерів з бідних країн підписувати контракт з Міноборони. Головне управління розвідки розповіло історію двох громадян Киргизстану, ліквідованих на війні.

Чоловіки приїхали до Росії на заробітки. Про це повідомило ГУР.

Що відомо про найманців?

Розвідники ідентифікували чергових російських найманців. Вони були громадянами Киргизстану, яких знищили українські військові.

Обидва чоловіки перебували на території Росії у статусі трудових мігрантів. Країна-агресорка примусом або обіцянками легких грошей змусила їх відправитись на війну проти України.

Перший найманець – 40-річний Денис Алєксеєв. 5 травня 2026 року він підписав річний контракт із російською армією у Москві. Після короткої підготовки його у статусі стрільця відправили на Донеччину. Вже у середині червня Сили оборони ліквідували його поблизу селища Липове.

Інший загиблий – 43-річний Дастан Таґаєв, який працював у Новосибірську. Восени 2025 року поліцейські під час рейду виписали йому штраф за незаконне перебування на території Росії.

Через загрозу ув'язнення та тиск силовиків чоловік був змушений підписати контракт. Після короткої підготовки Таґаєва відправили на Запорізький напрямок, де у червні 2026 року його ліквідували ЗСУ.

У ГУР заявили, що іноземні найманці можуть зберегти собі життя, якщо добровільно здадуться у полон через проєкт "Хочу жить".

Що відомо про іноземців в російській армії?

У червні у полон ЗСУ вперше здався громадянин Таджикистану. Чоловік багато років працював у Росії та після погроз депортацією погодився підписати контракт, а згодом опинився на фронті.

Також прикордонники підрозділу "Страж" бригади "Помста" взяли у полон російського найманця – громадянина Бурунді. Житель однієї з держав у Центральній Африці здався ЗСУ на Лиманському напрямку.