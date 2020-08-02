Про війну Кремля з "націоналістичним мистецтвом" моєї країни до пуття й досі знають, мабуть, тільки хранителі відповідних файлів по фсбшних архівах Росії.

Про війну Гітлера з "деґенеративним мистецтвом" Німеччини знають усі – про це написано гори книжок, знято море фільмів, прошито в мозку кожній більш-менш освіченій людині.

Читайте також: Україні скоро 29, а ми так і не зрозуміли головного

Як Кремль боровся з українським мистецтвом

А про війну Кремля з "націоналістичним мистецтвом" моєї країни до пуття й досі знають, мабуть, тільки хранителі відповідних файлів по фсбшних архівах Росії.

Не уявляємо – досі – навіть масштабу руїни, котра тривала в кількох поколіннях (розгром НМЛ 68 рр. тому – тільки один з актів трагедії). Жодної монографії. Жодного (поправте мене, якщо помиляюсь) фільму. Жодного альбому (можу згадати хіба "Спецфонд" 2015 р., але це все-таки про заціліле, а не про знищене, а щоби щось таке, як видана в США у 1980-ті "Втрачена архітектура Києва" Тита Геврика, але по ось таких музейних колекціях підготовлене – ні, не бачила...).

Ось чому я незмінно відповідаю "Нє вєрю!" на адресу всіх тих мистецтвознавців-критиків-журналістів і так далі, які вкинули в наше інформполе колосальний ресурс, аби оголосити "варварством" демонтаж пам'ятників радянської монументальної пропаґанди, але жодного разу за все своє професійне життя не ворухнулись хоч трошки допомогти описати цю Велику Руїну. І залишаю за собою право вважати їх працівниками тої самої "радянської пропаґанди" – учасниками "операції прикриття", вкидачами "димовух" для відвертання уваги від одного з наймасштабніших злочинів в новітній історії мистецтва.