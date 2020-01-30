Наймолодшого письменника фентезі внесли до Книги рекордів України: надихаюча історія

16-річний Святослав Ємець презентував свою першу книгу і став наймолодший письменником в жанрі фентезі. Хлопця занесли до Книги рекордів України.

На презентацію книги "Єгипетська легенда" прийшло чимало відвідувачів.

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Сам автор розповів, що свою першу презентацію уявляв саме так.

"Я прям уявляв її саме такою. Натовп людей, гарний зал", – поділився враженнями наймолодший письменник в стилі фентезі Святослав Ємець.

► Історія написання

Книгу хлопець почав писати, коли йому було всього 10 років.

Він постійно ходив і обурювався, що в будь-якій книзі, яку він відкриє, сюжет йому зрозумілий на перед. Він сидів такий маленький, років 10, і казав: я б написав книгу, яка взагалі не схожа ні на одну. Я і сказала: пиши,

– розповіла мама письменника Ксенія Ємець.

Презентація книги Святослава

► Про що книга?

Книга Святослава про розумних тварин, магію та протистояння, в ній розповідається історія Єгипетського фараона Коровхотепа. Хоч внига і про міфологію, проте там є паралелі із сьогоденням.

"Людина прагне совободи у будь-яких умовах, і про це розповідається у книжці. Автор повертається до того часу і закликає до вільного Єгипту", – пояснила паралелі директорка Валентина Кулик.

Хоч знайти свого читача буде й складно, проте Святослава це не зупиняє. Завдяки підтримці родичів та друзів хлопець розпочав писати другу частину своєї книги.



Святослав вже має прихильників і продовжує писати другу частину