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      Наймолодшого письменника фентезі внесли до Книги рекордів України: надихаюча історія

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      16-річний Святослав Ємець презентував свою першу книгу і став наймолодший письменником в жанрі фентезі. Хлопця занесли до Книги рекордів України.

      На презентацію книги "Єгипетська легенда" прийшло чимало відвідувачів.

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      Сам автор розповів, що свою першу презентацію уявляв саме так.

      "Я прям уявляв її саме такою. Натовп людей, гарний зал", – поділився враженнями наймолодший письменник в стилі фентезі Святослав Ємець.

      ► Історія написання

      Книгу хлопець почав писати, коли йому було всього 10 років.

      Він постійно ходив і обурювався, що в будь-якій книзі, яку він відкриє, сюжет йому зрозумілий на перед. Він сидів такий маленький, років 10, і казав: я б написав книгу, яка взагалі не схожа ні на одну. Я і сказала: пиши,
      – розповіла мама письменника Ксенія Ємець. 

      Презентація книги Святослава 

      ► Про що книга?

      Книга Святослава про розумних тварин, магію та протистояння, в ній розповідається історія Єгипетського фараона Коровхотепа. Хоч внига і про міфологію, проте там є паралелі із сьогоденням. 

      "Людина прагне совободи у будь-яких умовах, і про це розповідається у книжці. Автор повертається до того часу і закликає до вільного Єгипту", – пояснила паралелі директорка Валентина Кулик.

      Хоч знайти свого читача буде й складно, проте Святослава це не зупиняє. Завдяки підтримці родичів та друзів хлопець розпочав писати другу частину своєї книги.

      ємець святослав
      Святослав вже має прихильників і продовжує писати другу частину

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України LifeStyle Книги Діти і неповнолітні
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