Найсмішніші меми тижня: наймит Лукашенко, онука Фокіна в країні Пізанії, "булки" Юрченка
Тиждень видався не надто насиченим на смішні події, але посміятися таки було з чого. Українці пореготали з підлабузництва Лукашенка перед Путіним в Сочі. Також усім до душі припала історія з онукою Вітольда Фокіна, яка зводила дідуся з главою ОП Єрмаком. Посміялись також з перших курйозів кандидатів на місцевих виборах і звісно не забули про "пиріг" нардепа Юрченка.
Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Лукашенко б'є поклони перед Путіним
14 вересня в Сочі відбулась зустріч Лукашенка та Путіна. За її результатами Росія виділить Білорусі 1,5 мільярда доларів. Вочевидь, на збереження в Білорусі status quo і збереження лояльності до Кремля.
Водночас у соцмережах одразу ж звернули увагу, як саме пройшла зустріч. На думку користувачів, про характер переговорів краще за усілякі слова говорила мова тіла: позу Лукашенка, який сидить впівоберта до Путіна, назвали "васальною", і пояснили її тим, що президент Білорусії мало не на колінах вмовляв Путіна про грошову допомогу та підтримку.
До додаткових аргументів на користь цієї версії відносять і згадки Лукашенка про Росію, як "старшого брата" і подяку Путіну.
Оригінальне фото зустрічі Путіна та Лукашенка / Фото ТАСС
Звісно соцмережі не втримались і вибухнули численними мемами. Подейкують, що спочатку Путін запропонував Лукашенку чаю (можливо навіть з малиновим варенням), але той начебто гречно відмовився.
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Як Маша Фокіна знайомила діда з Єрмаком
До теми Інакше підбираю кадри: Разумков відреагував на скандал з Єрмаком та онукою Фокіна
Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна в ефірі програми "Світське життя" заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вона не заперечує, що причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Водночас главу Єрмака Фокіна назвала "Андрюшею" та запевнила, що знайома з ним давно і досить часто з ним бачиться.
Користувачі соцмереж відреагували серією фотожаб і жартів на цю заяву Фокіної.
Леон Єрмак і його "таємна зброя"
В мережі також відкопали архівне відео інтелектуальних можливостей Маші Фокіної:
"Великий шматок пирога" Юрченка
17 вересня генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру народному депутату з президентської фракції "Слуга народу" Олександру Юрченко. НАБУ звинуватила його цього тижня у вимаганні 200 тисяч доларів хабара – за внесення поправок в законодавство про екологію.
На записи розмови з агентом НАБУ під прикриттям депутат просить "200 кілограмів булочок з начинкою" для банкету. А також називає це все "великим пирогом".
Навіть після підозри, Юрченко не з'явився до суду, а забарикадувався вдома. Він присягався, що міг заразитися коронавірусом. Саме тоді, коли йому мали обирати запобіжний захід. У мережі його миттю почали порівнювати з Романом "Ковдровичем" Насіровим.
Крім того, 17 вересня головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з'ясував, що в 2009 році Юрченко затримували за спробу крадіжки чотирьох пляшок пива в київському супермаркеті.
Пиво і 200 кілограмів "булочок" не залишили соцмережі байдужими.
Ага, повірили...
Кандидат у Рівному "з яйцями"
Мережу підірвала курйозна акція в центрі Рівного, під час якої жителям міста роздавали яйця з наліпкою "Герман з яйцями".
Наразі так і не відомо, хто є автором ідеї такого креативного піару – штаб кандидата чи опоненти. Однак, сам кандидат у мери Віталій Герман вже прокоментував це на своїй фейсбук-сторінці. Схоже, він не образився, а поставився з іронією до цього.
Я зараз у відпустці, не в Рівному. Маю уточнити у свого штабу. Хоча ідея прикольна! Місту дійсно потрібен мер з яйцями,
– написав він.
Згодом він таки написав, що акцію, ймовірно, організували його опоненти.
"Напевне моє рішення багато кого турбує, раз такі креативи вигадують) Та це ж нормально, вибори не люблять простих людей. Я звичайно вдячний, та все ж такої впізнаваності не потребую. Займіться собою", – закликав політик.
Політтехнологи-опоненти й справді постарались
Дивна агітація в Рівному / Фото chasdiy.org
Подейкують, що акцію зацінив навіть сам Дональд Трамп