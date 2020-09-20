Тиждень видався не надто насиченим на смішні події, але посміятися таки було з чого. Українці пореготали з підлабузництва Лукашенка перед Путіним в Сочі. Також усім до душі припала історія з онукою Вітольда Фокіна, яка зводила дідуся з главою ОП Єрмаком. Посміялись також з перших курйозів кандидатів на місцевих виборах і звісно не забули про "пиріг" нардепа Юрченка.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

До речі Що таке бебра в українському молодіжному сленгу і звідки взявся мем "нюхай бебру"

Лукашенко б'є поклони перед Путіним

14 вересня в Сочі відбулась зустріч Лукашенка та Путіна. За її результатами Росія виділить Білорусі 1,5 мільярда доларів. Вочевидь, на збереження в Білорусі status quo і збереження лояльності до Кремля.

Водночас у соцмережах одразу ж звернули увагу, як саме пройшла зустріч. На думку користувачів, про характер переговорів краще за усілякі слова говорила мова тіла: позу Лукашенка, який сидить впівоберта до Путіна, назвали "васальною", і пояснили її тим, що президент Білорусії мало не на колінах вмовляв Путіна про грошову допомогу та підтримку.

До додаткових аргументів на користь цієї версії відносять і згадки Лукашенка про Росію, як "старшого брата" і подяку Путіну.



Оригінальне фото зустрічі Путіна та Лукашенка / Фото ТАСС

Звісно соцмережі не втримались і вибухнули численними мемами. Подейкують, що спочатку Путін запропонував Лукашенку чаю (можливо навіть з малиновим варенням), але той начебто гречно відмовився.



Лукашенко приїхав до Путіна, як вірний собака вертається до господаря



Улюблениця Путіна – Марія Захарова виконала танець перед важливою розмовою



Згадали й історію з "бравадою" Лукашенка з автоматом



Ось як ситуація виглядала насправді



Кажуть Лукашенко довго жалівся Путіна, а той стомився слухати



Білоруси взялись порівнювати візит Лукашенка з непристойними аналогіями



До мемів на тему долучився навіть популярний паблік "Страдающее Средневековье"

Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY — Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020



Візит Лукашенка в мистецтві

СРОЧНО! К нам в руки попало уникальное инсайдерское видео с закрытой встречи Лукашенко и Путина pic.twitter.com/mEaYtFqsIU — Чай з варэннем (@belteanews) September 14, 2020



Звісно не обійшлося без втікача Януковича, який може вже чекає Лукашенка в Ростові



Окрилений Лукашенко повернувся в Білорусь і виступив перед "своїми прихильниками"

Як Маша Фокіна знайомила діда з Єрмаком

До теми Інакше підбираю кадри: Разумков відреагував на скандал з Єрмаком та онукою Фокіна

Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна в ефірі програми "Світське життя" заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вона не заперечує, що причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Водночас главу Єрмака Фокіна назвала "Андрюшею" та запевнила, що знайома з ним давно і досить часто з ним бачиться.

Користувачі соцмереж відреагували серією фотожаб і жартів на цю заяву Фокіної.



Леон Єрмак і його "таємна зброя"

В мережі також відкопали архівне відео інтелектуальних можливостей Маші Фокіної:

"Великий шматок пирога" Юрченка

17 вересня генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру народному депутату з президентської фракції "Слуга народу" Олександру Юрченко. НАБУ звинуватила його цього тижня у вимаганні 200 тисяч доларів хабара – за внесення поправок в законодавство про екологію.

На записи розмови з агентом НАБУ під прикриттям депутат просить "200 кілограмів булочок з начинкою" для банкету. А також називає це все "великим пирогом".

Навіть після підозри, Юрченко не з'явився до суду, а забарикадувався вдома. Він присягався, що міг заразитися коронавірусом. Саме тоді, коли йому мали обирати запобіжний захід. У мережі його миттю почали порівнювати з Романом "Ковдровичем" Насіровим.

Крім того, 17 вересня головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з'ясував, що в 2009 році Юрченко затримували за спробу крадіжки чотирьох пляшок пива в київському супермаркеті.

Пиво і 200 кілограмів "булочок" не залишили соцмережі байдужими.



Ага, повірили...

Кандидат у Рівному "з яйцями"

Мережу підірвала курйозна акція в центрі Рівного, під час якої жителям міста роздавали яйця з наліпкою "Герман з яйцями".

Наразі так і не відомо, хто є автором ідеї такого креативного піару – штаб кандидата чи опоненти. Однак, сам кандидат у мери Віталій Герман вже прокоментував це на своїй фейсбук-сторінці. Схоже, він не образився, а поставився з іронією до цього.

Я зараз у відпустці, не в Рівному. Маю уточнити у свого штабу. Хоча ідея прикольна! Місту дійсно потрібен мер з яйцями,

– написав він.

Згодом він таки написав, що акцію, ймовірно, організували його опоненти.

"Напевне моє рішення багато кого турбує, раз такі креативи вигадують) Та це ж нормально, вибори не люблять простих людей. Я звичайно вдячний, та все ж такої впізнаваності не потребую. Займіться собою", – закликав політик.



Політтехнологи-опоненти й справді постарались



Дивна агітація в Рівному / Фото chasdiy.org



Подейкують, що акцію зацінив навіть сам Дональд Трамп