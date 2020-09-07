Найсмішніші меми тижня: Іра "Космос" Верещук, міцні горішки Лукашенка, "окрилена" Савченко
Тиждень видався насиченим на смішні події. Українці добряче пореготали з Ірини Верещук, яка перед виборами в Києві "політала" над столицею. Також усім до душі припала історія з білоруськими розвідниками-шпигунами, які буцімто перехопили "розмову Варшави і Берліна" про отруєння Навального. Посміялись і з нового "окриленого" образу Надії Савченко. Вже традиційно в меми тижня потрапив Ілля Кива.
Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Ірина Верещук злетіла в небо
Зйомки вибухового передвиборчого ролика кандидатки в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук, для якого вона політала над Києвом з парасолею, ще тривають. Водночас мережа вибухнула знущальними фотожабами та мемами з цього приводу.
Згадався одразу ексмер столиці Леонід Черновецький та навіть сам Ілон Маск.
Користувачі жартують, що Верещук своєю повітряною акробатикою змогла затьмарити навіть вже традиційні меми з Шуфутинським і його "третім вересня".
Верещук політала над Києвом: дивіться відео
Меми про "політ" Верещук над Києвом
Кличко і Верещук: битва конкурентів
Як було обійтись без Леоніда Черновецького
Савченко, Верещук і мистецтво
Варто відзначити, що Верещук не перша придумала такий рекламний трюк. Раніше, до прикладу, свої таланти в повітряних вправах продемонстрував нинішній прем'єр Великої Британії – Борис Джонсон.
Борис Джонсон в небі над Лондоном
Водночас в мережі активно допитуються – "чому не Юзік?".
Ірина Верещук занадто буквально сприйняла поради президента
"Збірна-солянка" усіх супегероїв
Надія Савченко та її крила
Ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко раніше за Ірину Верещук звернулась до неба. Вона здивувала мережу серією нових фото з відпочинку.
Найбільше користувачі відреагували на її знімок, зроблений у селі Мигія на Миколаївщині, де вона позує з металевими крилами на тлі водойми.
Від аналогій з Верещук нікуди не сховаєшся
Надія Савченко в образі двоголової російської орлиці
Інколи в ілюмінаторі літака можна побачити й не таке
Білоруські шпигуни Лукашенка
Олександр Лукашенко дозволив опублікувати страшний і таємний "запис переговорів Берліна й Варшави" на тему отруєння Олексія Навального. І все б нічого, якби переговорники в записі не назвали Лукашенка "міцним горішком". Соцмережі підхопили фразу та вибухнули жартами.
24 канал зібрав кілька цікавих жартів, відеообробок та фотожаб з цього приводу.
Про перехоплення розмови Лукашенко одразу ж сповістив своєму російському колезі –Михайлу Мішустіну, який сприйняв цю інформацію доволі спокійно.
Білоруський метод перехоплення розвідданих країн НАТО
Версія Лукашенкао про отруєння Навального
Команда Лукашенків – "міцні горішки"
Шпигуни Лукашенка на важливому завданні
Фанати Лукашенка серед депутатів
До теми Підтримали Лукашенка: Медведчук та Кива розгорнули в Раді прапор Білорусі – фото
Нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива опублікував фотографію, на якій він і кум Путіна Віктор Медведчук позують у Верховній Раді з державним прапором Білорусі. Користувачі соцмереж відреагували серією фотожаб на цю подію.
Між ними стала жінка
Нерозлучна пара
Стосунки Киви і Медведчука
На завершення не можемо потішити вас традиційним зашкварним відео з Росії.
Старий комуніст Геннадій Зюганов обмовився "по Фрейду": відео