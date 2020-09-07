Тиждень видався насиченим на смішні події. Українці добряче пореготали з Ірини Верещук, яка перед виборами в Києві "політала" над столицею. Також усім до душі припала історія з білоруськими розвідниками-шпигунами, які буцімто перехопили "розмову Варшави і Берліна" про отруєння Навального. Посміялись і з нового "окриленого" образу Надії Савченко. Вже традиційно в меми тижня потрапив Ілля Кива.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Ірина Верещук злетіла в небо

Зйомки вибухового передвиборчого ролика кандидатки в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук, для якого вона політала над Києвом з парасолею, ще тривають. Водночас мережа вибухнула знущальними фотожабами та мемами з цього приводу.

Згадався одразу ексмер столиці Леонід Черновецький та навіть сам Ілон Маск.

Користувачі жартують, що Верещук своєю повітряною акробатикою змогла затьмарити навіть вже традиційні меми з Шуфутинським і його "третім вересня".

Верещук політала над Києвом: дивіться відео

Меми про "політ" Верещук над Києвом



Кличко і Верещук: битва конкурентів



Як було обійтись без Леоніда Черновецького

Я Верещук пєрєвєрну, і снова трєтьє сінтібря... pic.twitter.com/SuREl2syxV — Руслан Горовий (@u_kraine) September 3, 2020



Савченко, Верещук і мистецтво

Варто відзначити, що Верещук не перша придумала такий рекламний трюк. Раніше, до прикладу, свої таланти в повітряних вправах продемонстрував нинішній прем'єр Великої Британії – Борис Джонсон.



Борис Джонсон в небі над Лондоном

Водночас в мережі активно допитуються – "чому не Юзік?".



Ірина Верещук занадто буквально сприйняла поради президента



"Збірна-солянка" усіх супегероїв

Надія Савченко та її крила

Ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко раніше за Ірину Верещук звернулась до неба. Вона здивувала мережу серією нових фото з відпочинку.

Найбільше користувачі відреагували на її знімок, зроблений у селі Мигія на Миколаївщині, де вона позує з металевими крилами на тлі водойми.



Від аналогій з Верещук нікуди не сховаєшся



Надія Савченко в образі двоголової російської орлиці



Інколи в ілюмінаторі літака можна побачити й не таке

Білоруські шпигуни Лукашенка

Олександр Лукашенко дозволив опублікувати страшний і таємний "запис переговорів Берліна й Варшави" на тему отруєння Олексія Навального. І все б нічого, якби переговорники в записі не назвали Лукашенка "міцним горішком". Соцмережі підхопили фразу та вибухнули жартами.

24 канал зібрав кілька цікавих жартів, відеообробок та фотожаб з цього приводу.

Про перехоплення розмови Лукашенко одразу ж сповістив своєму російському колезі –Михайлу Мішустіну, який сприйняв цю інформацію доволі спокійно.



Білоруський метод перехоплення розвідданих країн НАТО



Версія Лукашенкао про отруєння Навального



Команда Лукашенків – "міцні горішки"



Шпигуни Лукашенка на важливому завданні

Фанати Лукашенка серед депутатів

До теми Підтримали Лукашенка: Медведчук та Кива розгорнули в Раді прапор Білорусі – фото

Нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива опублікував фотографію, на якій він і кум Путіна Віктор Медведчук позують у Верховній Раді з державним прапором Білорусі. Користувачі соцмереж відреагували серією фотожаб на цю подію.



Між ними стала жінка



Нерозлучна пара







Стосунки Киви і Медведчука

На завершення не можемо потішити вас традиційним зашкварним відео з Росії.

Старий комуніст Геннадій Зюганов обмовився "по Фрейду": відео